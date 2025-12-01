У водителя не получилось перевезти золотые слитки в Китай

Водитель автобуса в Забайкальске попытался переправить через границу сплав золота стоимостью 21 миллион рублей. Не получилось, Его осудили за контрабанду стратегически важных ресурсов, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.«Установлено, что в 2025 году мужчина, работавший водителем международного автобуса, приобрел и пытался вывезти через МАПП Забайкальск четыре слитка из сплава драгоценных металлов — золота, стоимостью свыше 21 млн рублей. Его действия были пресечены сотрудниками таможенного органа», — говорится в сообщении.В Забайкальском крае мужчине вынесли приговор по уголовному делу о контрабанде. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 950 тысяч рублей. Золото конфисковали и обратили в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура