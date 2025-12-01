В Бурятии 18-летняя сотрудница ПВЗ наворовала на 32,5 тыс. рублей

В Бурятии завели уголовное дело по факту кражи в отношении 18-летней сотрудницы пункта выдачи заказов. Жительница Северобайкальска похитила товары на 32,5 тыс. рублей. В полицию обратилась представитель маркетплейса.

Девушка проворачивала незаконные дела два месяца. Сотрудники уголовного розыска по записям с камер видеонаблюдения выяснили, что при поступлении товара на ПВЗ она забирала и оформляла отказ по причине брака или обмена. Обратно на склад направляла уже пустые коробки.

О хищении товара стало известно только при инвентаризации, отметили в МВД по Бурятии.