Крупнейший в России телекоммуникационный проект стартовал в Якутии

В Якутии объявлено о старте крупнейшего в Росси инфраструктурного проекта в области телекоммуникации «Синергия Арктики», информация об этом прозвучала на площадке федерального форума «Цифровой алмаз». Старт состоялся с участием министра цифрового развития РФ Максута Шадаева и главы республики Айсена Николаева. Проект предусматривает создание в регионе крупной магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).«Проект планируется реализовать за три года. Всего до конца 2028 года к магистральной ВОЛС будут подключены порядка 50 тысяч жителей в 61 населенном пункте республики, - сообщил ТАСС генеральный директор компании «Арктиктелеком» Андрей Колесник. - Создание новой магистральной ВОЛС начнется одновременно по всем направлениям, в том числе в сторону Олекминского, Томпонского, Таттинского, Кобяйского и Верхоянского районов».27 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании, что правительство на условиях софинансирования направит почти 5,5 млрд рублей на прокладку оптоволоконных линий и столько же должен вложить сам регион.Как ранее сообщали в региональном правительстве, предусмотрено строительство в экстремальных условиях более 7 тысяч км ВОЛС. По словам региональных властей, проект не только подразумевает строительство линий связи, но и создание условий, при которых каждый житель независимо от места проживания сможет пользоваться современными цифровыми возможностями.На большей части Якутии оптико-волоконная инфраструктура пришла еще в нулевые годы, однако север республики до сих пор не был охвачен современной связью.