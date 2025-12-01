Общество 01.12.2025 в 14:59

Житель Бурятии пытался скрыться от полицейских, высыпая из пакета «дурь»

Гаишники остановили мопед, на котором он ехал
Текст: Карина Перова
Житель Бурятии пытался скрыться от полицейских, высыпая из пакета «дурь»
Фото: loon.site

В Бурятии житель Кяхты пытался скрыться от полицейских, высыпая из пакета «травку». Водителя мопеда, с которым ехал мужчина, остановили сотрудники ГАИ по причине нарушения ПДД.

Пассажир же бросился бежать, однако правоохранителям удалось его задержать, несмотря на оказанное им сопротивление.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа в присутствии понятых изъяла пакет, а также высыпанную из него травянистую массу. Эксперт заключил: это наркотическое средство – каннабис (марихуана).

На кяхтинца завели уголовное дело (приобретение, хранении наркотических средств в значительном размере). Он предстал перед судом, свою вину признал и рассказал, когда и где приобрел «дурь».

«На основании представленных доказательств судом был вынесен обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы условно, с испытательным сроком», - отметили в Кяхтинском районом суде.

