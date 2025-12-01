Общество 01.12.2025 в 15:18

«Ноги быстро теряли силу, потом я перестала их чувствовать»

Танцовщица оказалась в инвалидной коляске из-за онкологии
Текст: КП-Новосибирск
Фото: Предоставлено Алесей Шнейдер
Алеся Шнейдер из Череповца с детства занималась художественной гимнастикой, а после школы увлеклась танцами на пилоне. Через пару лет девушка стала побеждать на городских соревнованиях, потом стала одной из лучших в Вологодской области, несколько раз побеждала на всероссийских соревнованиях по pole dance. К 26 годам открыла свою онлайн-школу и набрала десятки тысяч подписчиков в соцсетях. Вела здоровый образ жизни, занималась акробатической йогой.

- У меня появились ученики в Европе, Америке и Азии. В течение нескольких лет у меня были мастер-классы в Месике, Коста-Рике, Малайзии, Сингапуре и Таиланде я преподавала пилон везде, где жила или путешествовала. У меня появились сильные боли в спине и животе, я думала, что это вернулся синдром раздраженного кишечника и пила обезболивающие. Последняя поездка по Европе была в прошлом году, я провела только один мастер-класс в Эстонии, уже с очень сильными болями в ногах и спине. Потом я улетела на Бали, мне становилось только хуже: ноги быстро теряли силу и чувствительность. Вскоре произошел полный паралич ног: МРТ показало образования у позвоночника, - рассказала КП-Новосибирск Алеся Шнейдер.

Девушка вернулась в Россию: врачи выявили лимфому 4-й стадии — опухоль передавила спинной мозг и парализовала половину тела.

- Сначала я лежала в нейрохирургии, прикованная к кровати, у меня образовались пролежни. Затем началась жесткая химиотерапия, я попрощалась с волосами, после 6 курсов лечения не могла есть из-за постоянной тошноты. Меня перевели в ожоговое отделение для лечения пролежней, ставили капельницы. Врачи обнаружили, что из-за пролежней начался сепсис на кости, медики меня спасли, - вспоминает Алеся. - Огромное спасибо моим родителям: без их поддержки я бы не справилась. Также меня поддержали мои друзья: носили на руках, кормили, помогали собрать средства на МРТ. Все, кто был со мной до болезни, остались друзьями и поддерживали.

В мае 2025 года Алеся вышла в ремиссию, у нее появилась частичная чувствительность в ногах. Девушку выписали домой, она не могла встать с кровати. Но сразу вернулась к преподаванию в своей онлайн-школе по танцам на пилоне. Началась реабилитация: массажи и упражнения, гимнастика. Через два месяца Алеся уже пересела на коляску, а в конце августа попала на благотворительный забег в рамках марафона «Северный край».

Друзья, родные, ученицы и подписчики помогли оплатить реабилитацию в московском центре, к этому времени Алеся уже вернулась к танцам – записала танец русалочки на коляске, ездила в Москву на фестиваль «Ступени». А недавно Алеся заявилась на конкурс в надежде получить коляску-вездеход от одной из новосибирских компаний.

- Пока неясно, есть ли у меня шанс встать на ноги. Это может показать только время и долгая реабилитация. В любом случае, для меня главное — жить интересно и быть счастливой. Возвращаться к пилону я не хочу даже в случае полной реабилитации, уже сейчас делаю успехи в спортивных бальных танцах и теннисе, — рассказала КП-Новосибирск 35-летняя Алеся Шнейдер. – С самого начала болезни у меня была вера в лучшее. Полтора года спустя я начинаю в этом «лучшем» жить!
01.12.2025 в 15:18
