В Бурятии ждут массового потока китайцев на Байкал

Владимир Путин с 1 декабря временно разрешил гражданам Китая приезжать в Россию без визы, они смогут находиться в стране до 30 дней. Такие меры будут действовать до 14 сентября 2026 года, согласно указу, подписанному президентом.Граждане КНР смогут направиться из Китая в Россию по внутреннему паспорту в качестве туристов, с целью гостевого или делового визита, а также для участия в научных, культурных, спортивных, экономических и общественно-политических мероприятиях. Также им разрешили осуществлять транзитный проезд через Россию в другие страны.В Бурятии в связи с отменой визового режима туроператоры ждут существенного увеличения туристического потока из Китая.