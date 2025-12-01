Общество 01.12.2025 в 17:10

В Бурятии ждут массового потока китайцев на Байкал

Для граждан КНР отменили визы
Текст: Иван Иванов
В Бурятии ждут массового потока китайцев на Байкал
Фото: архив «Номер один»
Владимир Путин с 1 декабря временно разрешил гражданам Китая приезжать в Россию без визы, они смогут находиться в стране до 30 дней. Такие меры будут действовать до 14 сентября 2026 года, согласно указу, подписанному президентом. 

Граждане КНР смогут направиться из Китая в Россию по внутреннему паспорту в качестве туристов, с целью гостевого или делового визита, а также для участия в научных, культурных, спортивных, экономических и общественно-политических мероприятиях. Также им разрешили осуществлять транзитный проезд через Россию в другие страны. 

В Бурятии в связи с отменой визового режима туроператоры ждут существенного увеличения туристического потока из Китая.
Китай

