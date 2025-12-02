Автобусы в Улан-Удэ вернулись на свои маршруты

Сегодня, 1 декабря, в городе возобновляется движение автобусных маршрутов в центральной части через остановки «Гостиница Баргузин», «Гостиные ряды», «Площадь Революции» и «Школа № 4». Временные перекрытия были связаны с заменой инженерных коммуникаций на пересечениях улиц Смолина-Советская и Смолина-Кирова.

- Работы завершены. Маршруты автобусов № 2, 3, 3А, 15, 27, 27 «Первое поле», 28, 33, 37, 77, 80, 82, 95, 97 и 97 «Квартал» будут следовать по установленной схеме, - сообщили в мэрии города.

Между тем горожан предупредили, что для проведения дополнительных работ, с 5 декабря по улице Советской временно будет перекрыта одна полоса в сторону ТЦ «Баргузин».

- Важно отметить, что в дальнейшем любые работы на указанных участках дорог будут проводиться с ограничением движения по полосам, но без полного закрытия самих дорог. Это обеспечит бесперебойное функционирование ключевых транспортных артерий, - добавили в мэрии.

Фото: мэрия города