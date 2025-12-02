Спасенного лебедя в Бурятии могли подстрелить

Операция по спасению одинокого лебедя, который обосновался на озере Цайдам в Селенгинском районе Бурятии, прошла успешно. Инспекторам Бурприроднадзора удалось вытащить птицу.

Накануне они доставили пернатого на ветеринарную станцию города Улан-Удэ. Лебедь действительно был ранен – после проведения клинического осмотра, рентгенографии специалисты диагностировали мелкооскольчатый перелом локтевой и лучевой костей крыла.

«Предположительно, птица была подстрелена», - отметили ветеринары.







