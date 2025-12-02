Общество 02.12.2025 в 09:42
Спасенного лебедя в Бурятии могли подстрелить
Птицу осмотрели ветеринары
Текст: Карина Перова
Операция по спасению одинокого лебедя, который обосновался на озере Цайдам в Селенгинском районе Бурятии, прошла успешно. Инспекторам Бурприроднадзора удалось вытащить птицу.
Накануне они доставили пернатого на ветеринарную станцию города Улан-Удэ. Лебедь действительно был ранен – после проведения клинического осмотра, рентгенографии специалисты диагностировали мелкооскольчатый перелом локтевой и лучевой костей крыла.
«Предположительно, птица была подстрелена», - отметили ветеринары.