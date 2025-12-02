Общество 02.12.2025 в 09:42

Спасенного лебедя в Бурятии могли подстрелить

Птицу осмотрели ветеринары
A- A+
Текст: Карина Перова
Спасенного лебедя в Бурятии могли подстрелить
Фото: Городская ветеринарная станция г. Улан-Удэ

Операция по спасению одинокого лебедя, который обосновался на озере Цайдам в Селенгинском районе Бурятии, прошла успешно. Инспекторам Бурприроднадзора удалось вытащить птицу.

Накануне они доставили пернатого на ветеринарную станцию города Улан-Удэ. Лебедь действительно был ранен – после проведения клинического осмотра, рентгенографии специалисты диагностировали мелкооскольчатый перелом локтевой и лучевой костей крыла.

«Предположительно, птица была подстрелена», - отметили ветеринары.



Теги
лебедь спасение

Все новости

В Улан-Удэ «прихватизировали» ручей
02.12.2025 в 10:26
В Бурятии табун лошадей разгуливал возле железнодорожных путей
02.12.2025 в 10:18
В моногороде Бурятии появились теплые остановки
02.12.2025 в 09:57
Детский сад в Бурятии съел грибок
02.12.2025 в 09:56
Спасенного лебедя в Бурятии могли подстрелить
02.12.2025 в 09:42
Автомобиль пьяного водителя из Бурятии пополнит матчасть бойцов СВО
02.12.2025 в 09:35
Автобусы в Улан-Удэ вернулись на свои маршруты
02.12.2025 в 09:26
В Улан-Удэ построят центр реабилитации для тяжелораненых бойцов СВО
02.12.2025 в 09:22
В Улан-Удэ двое мужчин пострадали на пожаре
02.12.2025 в 09:20
В Улан-Удэ водитель «Клюгера» подчистую снес столб
02.12.2025 в 09:08
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ «прихватизировали» ручей
Ушлый горожанин огородил его забором
02.12.2025 в 10:26
В Бурятии табун лошадей разгуливал возле железнодорожных путей
Владельца коней привлекут к ответственности
02.12.2025 в 10:18
В моногороде Бурятии появились теплые остановки
Всего установили два таких павильона
02.12.2025 в 09:57
Детский сад в Бурятии съел грибок
Здание стало непригодным для использования
02.12.2025 в 09:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru