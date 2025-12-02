В моногороде Бурятии появились теплые остановки

В Бурятии установили два тёплых остановочных павильона на улице Ленина в Гусиноозерске. Они будут открыты с сегодняшнего дня, 2 декабря, с 7:00 до 20:00.

Для безопасности горожан и профилактики вандализма остановки оборудованы скрытым видеонаблюдением. В павильоне есть лавочка и кондиционер для обогрева, размещено расписание маршрутных автобусов.

Пассажиров просят не мусорить, не портить имущество, не курить и не распивать там алкоголь.