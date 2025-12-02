Общество 02.12.2025 в 10:18
В Бурятии табун лошадей разгуливал возле железнодорожных путей
Владельца коней привлекут к ответственности
Текст: Карина Перова
В поселке Каменск Кабанского района вечером 26 ноября заметили табун лошадей возле железнодорожного переезда. Животные находились без присмотра – на вольном выпасе.
В администрации ГП «Каменское» проводят меры по установлению владельцев коней. Скотоводов привлекут к ответственности.
«Предварительно установлено, что владелец коней из села Елань. Информация проверяется», - отметили в местной администрации.
Тегивыпас скота нарушения