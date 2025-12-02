В Бурятии табун лошадей разгуливал возле железнодорожных путей

В поселке Каменск Кабанского района вечером 26 ноября заметили табун лошадей возле железнодорожного переезда. Животные находились без присмотра – на вольном выпасе.

В администрации ГП «Каменское» проводят меры по установлению владельцев коней. Скотоводов привлекут к ответственности.

«Предварительно установлено, что владелец коней из села Елань. Информация проверяется», - отметили в местной администрации.