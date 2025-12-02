Общество 02.12.2025 в 10:26

В Улан-Удэ «прихватизировали» ручей

Ушлый горожанин огородил его забором
Текст: Андрей Константинов
Фото: Бурприроднадзор
Жители Улан-Удэ пожаловались в Бурприроднадзор на ситуацию с ручьем на Верхней Березовке. Там один из местных жителей ограничил к нему доступ, «прирезав» часть русла к своему участку и огородив его забором из металлопрофиля.

По жалобе граждан ведомство провело проверку, в ходе которой нарушения подтвердились. Виновник привлечён к административной ответственности по статье 7.6 КоАП РФ «Самовольное занятие водного объекта» и оштрафован. 

Кроме того, по материалам Бурприроднадзора Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия объявило самовольщику предостережение о недопустимости ограждения земельного участка без правоустанавливающих документов.
