В Бурятии открыли новый автовокзал в райцентре

В селе Мухоршибирь состоялось официальное открытие нового модульного автовокзала, который создан при поддержке компании СУЭК и Фонда Мельниченко. Церемония открытия прошла при участии главы Мухоршибирского района Владимира Молчанова, главы Мухоршибирского поселения Ольги Яньковой, а также главного архитектора Фонда Мельниченко Анны Лапкиной и представителей компании СУЭК.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, здание выполнено по современным стандартам: внутри оборудована касса для обслуживания пассажиров, организован уютный зал ожидания, предусмотрен тёплый санитарный блок, включая специализированную кабину для маломобильных жителей и пеленальный столик грудных детей. Помещение автовокзала также оборудовано кондиционером.«Автовокзал в Мухоршибири является важным транспортно-пересадочным узлом для жителей села и всего района. Новое здание позволит обеспечить высокий уровень качества обслуживания, безопасности и комфорта для всех категорий пассажиров. Обновленный автовокзал начнет принимать пассажиров в ближайшую неделю после завершения всех необходимых юридических процедур», - отметили в пресс-службе правительства.Работа по благоустройству центра поселка около рынка на этом не завершается. В следующем году рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется реализация второго этапа — преобразование территории на пересечении улиц Доржиева и Ленина. Финансирование этих работ получено по итогу участия в Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, заявка на который также разрабатывалась при поддержке Фонда Мельниченко. Это позволит создать в райцентре цельное и современное пространство, объединяющее транспортный узел, общественную зону и элементы благоустройства.