02.12.2025 в 17:31

В Бурятии становится все больше заразных

Каждую неделю растет число заболеваемости ОРВИ и гриппом
Текст: Карина Перова
В Бурятии становится все больше заразных
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии продолжают расти случаи заболеваемости ОРВИ. С 24 по 30 ноября число заразившихся возросло в 1,8 раза (по сравнению с предыдущей неделей). Как отметили в республиканском Роспотребнадзоре, в основном болеют школьники.

«В структуре установленных респираторных вирусов выявлены риновирусы, парагрипп, бокавирусы и др.», - добавили в ведомстве.

Также по сравнению с предыдущей неделей было зарегистрировано в 2,2 раза больше случаев заболевания гриппом.

Жителей призывают использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещения, оставаться дома и своевременно обращаться к врачу при недомогании.

Напомним, в республике из-за ОРВИ и гриппа школьников переводят на дистанционное обучение.

