В Бурятии не нашли водителя, высадившего ребенка из маршрутки

Минтранс Бурятии провел проверку по сообщению в соцсетях о школьнице, которую высадил водитель маршрута №177 в Иволгинском районе. В посте говорилось, что девочка оплатила проезд банковским переводом и, когда выходила, показала водителю скриншот. Но тот заявил, что не получил смс-уведомление о зачислении, потребовал оплатить проезд еще раз и высадил школьницу только на следующей остановке.«Из-за отсутствия данных о дате происшествия, времени, госномере автобуса и т.д. данный водитель не был идентифицирован. Факт, описанный в обращении, не подтвержден. Тем не менее, перевозчиком проведена беседа и обязательный инструктаж со всеми водителями маршрута №177 о правилах перевозки пассажиров, в особенности детей», - цитирует комментарий Минтранса «Иволга-инфо.24/7».В министерстве также указали, что в автобусах этого маршрута есть терминалы для безналичного расчета. Но из-за временных ограничений мобильного интернета в Бурятии сейчас отмечаются сбои в работе терминалов.«Рекомендуем иметь при себе наличные средства для оплаты проезда на период нестабильной работы связи», - посоветовали в Минтрансе.