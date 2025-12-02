Общество 02.12.2025 в 17:51

В Бурятии не нашли водителя, высадившего ребенка из маршрутки

Чиновники посоветовали пассажирам носить с собой наличку из-за нестабильной связи
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии не нашли водителя, высадившего ребенка из маршрутки
Фото: архив «Номер один»
Минтранс Бурятии провел проверку по сообщению в соцсетях о школьнице, которую высадил водитель маршрута №177 в Иволгинском районе. В посте говорилось, что девочка оплатила проезд банковским переводом и, когда выходила, показала водителю скриншот. Но тот заявил, что не получил смс-уведомление о зачислении, потребовал оплатить проезд еще раз и высадил школьницу только на следующей остановке. 

«Из-за отсутствия данных о дате происшествия, времени, госномере автобуса и т.д. данный водитель не был идентифицирован. Факт, описанный в обращении, не подтвержден. Тем не менее, перевозчиком проведена беседа и обязательный инструктаж со всеми водителями маршрута №177 о правилах перевозки пассажиров, в особенности детей», - цитирует комментарий Минтранса «Иволга-инфо.24/7». 

В министерстве также указали, что в автобусах этого маршрута есть терминалы для безналичного расчета. Но из-за временных ограничений мобильного интернета в Бурятии сейчас отмечаются сбои в работе терминалов. 

«Рекомендуем иметь при себе наличные средства для оплаты проезда на период нестабильной работы связи», - посоветовали в Минтрансе.
Теги
маршрутка

Все новости

В Бурятии не нашли водителя, высадившего ребенка из маршрутки
02.12.2025 в 17:51
В Бурятии становится все больше заразных
02.12.2025 в 17:31
В Бурятии провалившийся в богатырский сон подросток напугал мать
02.12.2025 в 17:05
В Бурятии открыли новый автовокзал в райцентре
02.12.2025 в 17:05
Согревая машины в мороз, жители Бурятии остались без «колес»
02.12.2025 в 16:54
В Иволгинском дацане состоится праздник Тысячи лампад
02.12.2025 в 16:37
«Мы доверились и подписали ей смертный приговор»
02.12.2025 в 16:20
В Бурятии запечатлели «хомячившего» соболя
02.12.2025 в 16:08
В Улан-Удэ коммунальщики готовятся к завтрашнему снегопаду
02.12.2025 в 16:01
В Бурятии заведут «уголовку» из-за стрельбы в лебедя
02.12.2025 в 15:37
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В Бурятии становится все больше заразных
Каждую неделю растет число заболеваемости ОРВИ и гриппом
02.12.2025 в 17:31
В Бурятии открыли новый автовокзал в райцентре
Его построили при поддержке компании СУЭК и Фонда Мельниченко
02.12.2025 в 17:05
В Иволгинском дацане состоится праздник Тысячи лампад
Это один из великих буддийских праздников
02.12.2025 в 16:37
«Мы доверились и подписали ей смертный приговор»
В Новосибирске внучка обвинила сотрудников пансионата в смерти бабушки
02.12.2025 в 16:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru