Министр объяснил, почему в поселках Бурятии нет топлива

Министр промышленности и торговли Бурятии Денис Гармаев прокомментировал ситуацию с отсутствием топлива в нескольких населенных пунктах республики. Речь идет о поселках Усть-Бургалтай Закаменского района, Ара-Алцагат Кяхтинского района, Таксимо Муйского района и Новый Уоян Северо-Байкальского района.«Основные причины перебоев поставок топлива в районах: задержки отгрузки купленного на бирже топлива и недостаточный объем оборотных средств ООО «Дельта» - арендатора заправок в Закаменском, Кяхтинском, Муйском, Северо-Байкальском районах. По линии министерства прорабатываем вопрос оказания поддержки, в том числе в виде льготного микрозайма от Фонда поддержки малого предпринимательства», - рассказал Денис Гармаев.По словам министра, чтобы разобраться в ситуации, он встречался с независимыми поставщиками топлива и с ООО «Дельта». Также власти провели ряд совещаний.«28 ноября достигнуты договоренности с ООО «Дельта», закуплено топливо, которое будет поставляться в поселки. Вчера в Новый Уоян уже поступили 12 тонн дизельного топлива и 12 тонн бензина с приоритетом для социальных и экстренных служб. Пока ситуация не урегулирована, будет действовать временное ограничение выделения топлива в одни руки», сообщил Денис Гармаев, заверив, что «ситуация находится на ежедневном контроле».