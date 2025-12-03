Общество 03.12.2025 в 09:14

В Улан-Удэ облагородили часть исторической улицы Фрунзе

Проект реализован благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
В Улан-Удэ облагородили часть исторической улицы Фрунзе
Фото: Центр компетенций по вопросам городской среды Республики Бурятия

В столице Бурятии завершилось благоустройство одной из самых оживленных исторических улиц – пешеходной зоны вдоль территории детского сада №57 «Белочка» со стороны улицы Фрунзе. Проект реализован благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России В.В. Путиным.

Этого преображения жители ждали целых пять лет. Именно в 2020 году, после многочисленных обращений горожан, живущих в этом микрорайоне, принято решение о необходимости благоустройства сквера. Обновленное пространство получило официальное название «Сквер по улице Фрунзе». Теперь это место, где приятно проводить время с семьей и друзьями.

«Я очень доволен строительством данного сквера. На этом месте долгое время были развалины и разруха, было непонятно – то ли это автодорога, то ли пешеходная зона. А теперь здесь очень комфортно», - поделился Иннокентий.

Общая стоимость работ составила чуть более 21 млн рублей. Дизайн проект разработал талантливый архитектор Дмитрий Ильин, который вложил душу в каждую деталь.

«Изюминка проекта – создание стел со сменной тематикой. Эти малые архитектурные формы позволяют менять экспозиции материалов. Информация на них посвящена трудовому подвигу жителей города, славным страницам предприятий, таких как ЛВРЗ, Авиазавод и другим. Это не просто элементы декора, а напоминания о нашей истории и людях, которые внесли свой вклад в развитие региона», - отметила руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды Республики Бурятия Ирина Ахандаева.

В рамках благоустройства по дизайн проекту выполнены:

  • устройство брусчатки, которая теперь украшает сквер;

  • покрытие из резиновой крошки для безопасности детей;

  • озеленение, которое добавляет свежести и жизни;

  • освещение, создающее уютные вечера;

  • проложен поливочный водопровод для заботы о растениях;

  • установлено видеонаблюдение для безопасности посетителей;

  • малые архитектурные формы (стелы с тематикой ВОВ), которые напоминают о подвиге наших предков.

Всего в этом году в Бурятии по программе «Формирование комфортной городской среды», с 2025 года входящей в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни», благоустраиваются 83 дворовых и 85 общественных территорий.

нацпроект благоустройство

