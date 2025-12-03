Общество 03.12.2025 в 09:23

В Бурятии восстановили движение на трассе «Байкал»

Дорожный кошмар растянулся на три дня
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии восстановили движение на трассе «Байкал»
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
В Бурятии восстановлено движение транспорта на федеральной трассе «Байкал» на участке от Выдрино до отворота на Кабанск. Скопления транспорта сейчас там нет. Также снят реверс на 195 км трассы в районе местности Мамай, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».

Напомним, последние дни сразу на нескольких участках федеральной трассы в Бурятии и Иркутской области случился настоящий коллапс. Там образовались огромные пробки из фур и легковушек, растянувшиеся на десятки километров. Дорожники обвиняли в сложившейся ситуации непогоду и водителей большегрузов, которые массово нарушали ПДД и мешали работе спецтехники.

В результате вчера на нескольких участках трассы ограничили движение большегрузов. Весь день шла чистка дороги от снега и противогололедная обработка дорожного полотна. Для этого задействовали десятки единиц техники. Контроль за движением осуществляли патрули ГИБДД, а для стоящих в пробках водителей организовали пункты обогрева и подвоз горючего. 
