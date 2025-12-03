Общество 03.12.2025 в 09:27

Московский автодилер кинул жительницу Бурятии на 3 млн рублей

Женщина хотела купить машину в интернете
Текст: Елена Кокорина
Московский автодилер кинул жительницу Бурятии на 3 млн рублей

Жительница Закаменского района Бурятии перевела аферистам около 3 миллионов рублей в попытке купить новый автомобиль по низкой цене. Мошенники использовали реквизиты и документы действующей фирмы из Москвы, занимающейся продажей автомобилей, чтобы придать своей деятельности видимость законности.

В полицию женщина обратилась в конце ноября. Пенсионерка рассказала, что через соцсеть нашла группу, представлявшуюся официальной страницей автомобильной компании.

- После оставленной заявки с ней в мессенджере связался менеджер, предоставил договор от имени реального юрлица, с действующими ИНН и ОГРН, что изначально не вызвало у потерпевшей подозрений. После подписания договора от женщины под предлогами оплаты услуг, сборов и налогов потребовали перечислить деньги. Но все переводы с августа по ноябрь 2025 года осуществлялись не на расчетный счет компании, а на банковские карты и счета, принадлежащие различным физическим лицам, - рассказали в полиции республики.

Всего было совершено 17 переводов. Их сумма составила 2 млн 984 тыс рублей. Часть этих средств являлась личными сбережениями пенсионерки, а другая – деньги, взятые в долг у родственников. Женщина заподозрила обман лишь в конце ноября, когда от нее потребовали очередной крупный платеж под предлогом «военного сбора» и обратилась в полицию.

Полиция Бурятии настоятельно рекомендует проверять легитимность контактов.

- Официальные страницы компаний в интернете необходимо находить через их подтвержденные сайты. «Группы-двойники» в социальных сетях являются распространенным инструментом мошенников. Требуйте оригиналы документов. Реквизиты перепроверяйте на сайте ФНС. Главный признак мошенничества – переводы физлицам. Легальные юридические компании НЕ принимают платежи за свои услуги на банковские карты или счета, принадлежащие физическим лицам, - добавили в МВД.

Фото: freepik

мошенники

