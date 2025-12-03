Общество 03.12.2025 в 15:25

В Каменске вместо непроходимого оврага появилась удобная пешеходная зона

Раньше здесь была непроходимая грязь
A- A+
В Каменске вместо непроходимого оврага появилась удобная пешеходная зона
Фото: Центр компетенций по вопросам городской среды Республики Бурятия

Благодаря реализации госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» были выделены средства на приведение пешеходной зоны в Каменске в порядок.

В поселке Каменске Кабанского района в этом году обустроили новую, уютную пешеходную дорожку между улицами Заречная и Школьная. Раньше здесь наблюдалась непроходимая грязь, и пройти было настоящим испытанием. А ведь это одна из важных улиц поселка, по которой ежедневно проходят жители.

Заасфальтирована территория площадью чуть более 118 квадратных метров. Теперь местные жители могут наслаждаться прогулками без лишних хлопот.

Установлено:

  • 4 уличных фонаря,

  • 2 урны, чтобы поддерживать чистоту и порядок;

  • 2 скамейки, где можно отдохнуть и насладиться окружающей природой;

  • ограждение, обеспечивающее безопасность.

Работы завершены в октябре, и теперь пешеходная зона радует жителей Каменска своей функциональностью и красотой.

«Очень хочется, чтобы наши поселения были комфортными и уютными для жителей. С этой целью активнее к предложениям по благоустройству территорий привлекаются и население, и администрации районов. Пешеходная зона в Каменске – пример того, как работает программа создания комфортной городской среды!», - отметила руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.

Теги
нацпроект благоустройство

Все новости

Республика – фронту
03.12.2025 в 15:35
В Каменске вместо непроходимого оврага появилась удобная пешеходная зона
03.12.2025 в 15:25
На севере Бурятии поймали трех браконьеров
03.12.2025 в 15:19
Мэрия Улан-Удэ призывает проверить ЕГРН
03.12.2025 в 15:11
Солнечная Италия посреди зимы в Улан-Удэ
03.12.2025 в 15:10
Житель Бурятии застрелил двух односельчан
03.12.2025 в 14:58
В Бурятии дорабатывают напряженный бюджет-2026
03.12.2025 в 14:31
В Улан-Удэ запустят дополнительные автобусы по шести маршрутам
03.12.2025 в 14:13
«Пнул бабушку по голове»
03.12.2025 в 14:13
Инструктора Авиалесоохраны Бурятии наградили медалью за спасение
03.12.2025 в 14:00
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
Республика – фронту
Поддержка для бойцов: от единовременного миллиона до адаптивной одежды
03.12.2025 в 15:35
На севере Бурятии поймали трех браконьеров
Нарушители незаконно добыли 80 хвостов омуля
03.12.2025 в 15:19
Мэрия Улан-Удэ призывает проверить ЕГРН
Горожанам нужно убедиться в праве собственности на недвижимость
03.12.2025 в 15:11
В Улан-Удэ запустят дополнительные автобусы по шести маршрутам
Это позволит сократить интервалы движения
03.12.2025 в 14:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru