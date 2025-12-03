В Каменске вместо непроходимого оврага появилась удобная пешеходная зона

Благодаря реализации госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» были выделены средства на приведение пешеходной зоны в Каменске в порядок.

В поселке Каменске Кабанского района в этом году обустроили новую, уютную пешеходную дорожку между улицами Заречная и Школьная. Раньше здесь наблюдалась непроходимая грязь, и пройти было настоящим испытанием. А ведь это одна из важных улиц поселка, по которой ежедневно проходят жители.

Заасфальтирована территория площадью чуть более 118 квадратных метров. Теперь местные жители могут наслаждаться прогулками без лишних хлопот.

Установлено:

4 уличных фонаря,

2 урны, чтобы поддерживать чистоту и порядок;

2 скамейки, где можно отдохнуть и насладиться окружающей природой;

ограждение, обеспечивающее безопасность.

Работы завершены в октябре, и теперь пешеходная зона радует жителей Каменска своей функциональностью и красотой.

«Очень хочется, чтобы наши поселения были комфортными и уютными для жителей. С этой целью активнее к предложениям по благоустройству территорий привлекаются и население, и администрации районов. Пешеходная зона в Каменске – пример того, как работает программа создания комфортной городской среды!», - отметила руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.