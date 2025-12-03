Общество 03.12.2025 в 09:50

В детсадах Бурятии вырастут зарплаты воспитателей

В 2026 году они превысят 60 тысяч рублей
Текст: Петр Санжиев
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии ставят вопрос о необходимости увеличения фондов оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в части повышения нормативов на оплату труда и, соответственно, выплаты по оплате труда на одного воспитанника. Также поднимается вопрос увеличения нормативов на обеспечение образовательного процесса на одного воспитанника.

«Детей сейчас стало меньше и, соответственно, фонды начали падать. В детских дошкольных учреждениях заведующим приходится придумывать различные какие-то варианты, как заполнить эти группы, как сделать, чтобы у людей была нормальная зарплата. То есть и по часам начинают больше работать, а это очень тяжелая работа. Рано утром люди приходят в детский сад, вечером уходят. В основном, это женщины. Зарабатывают себе 40-50 тысяч рублей», - рассказал председатель комитета Народного Хурала по социальной политике Игорь Марковец.

Повысить норматив для детсадов в современных условиях у властей пока не получается, но зато идет определенная индексация зарплат. Так, по сообщению министерства образования Бурятии, в будущем году повысится зарплата, например, воспитателей.

В 2025 году средняя зарплата воспитателя муниципального детсада составила в республике 58,5 тыс. руб./мес. Согласно прогнозам, ожидается, что в будущем году данный показатель составит 64,3 тыс. руб./мес. Такой скачок — радостное событие для детсадов, но оно, на наш взгляд, подчеркивает необходимость наращивания подушевого норматива.

В целом, Бурятия демонстрирует устойчивое падение числа родившихся. В 2021 году было официально зарегистрировано 12159 рождений. В 2022 году родилось 11095 детей. В 2023 году количество родившихся еще смогло превысить 10 тысяч человек. Но в 2024 году показатель упал уже до 9524 родившихся. По итогам текущего года цифра, очевидно, покажет новое падение.

По мере того, как будет «таять» контингент воспитанников, вопрос что делать с зарплатами работников детсадов будет в Бурятии обостряться. Ведь вдобавок к садикам советского времени, в последние годы построили немало совершенно новых.

Ситуация вскоре отразится и на средних общеобразовательных школах, коих в республике также построили немало.
