Бабушку в Улан-Удэ спасли от перевода аферистам 200 тысяч рублей

В полиции Улан-Удэ поблагодарили сотрудницу компании сотовой связи, отговорившую старенькую бабушку от перевода аферистам 200 тысяч рублей. Накануне 78-летней пенсионерке на мобильный телефон позвонил мнимый сотрудник компании связи и сообщил, что заканчивается договор на оказание услуг.

Для продления он попросил номер СНИЛС, который она продиктовала.

- Сразу после этого с ней связался «сотрудник ФСБ», по указанию которого она отправилась в офис оператора связи. Там она попыталась перевести 200 тысяч рублей наличными с помощью одной из платежных систем, якобы, своему племяннику в другую страну. В ходе беседы с менеджером пенсионерка постоянно разговаривала по телефону и меняла данные о получателе денег, - рассказали в полиции республики.

Взволнованная пожилая женщина с телефонной трубкой в одной руке и деньгами в другой привлекла внимание сотрудницы, и она попросила ее перестать выполнять указания аферистов, вызвав наряд полиции. Вместе они убедили женщину в том, что на связи с ней настоящие мошенники и сохранили сбережения пенсионерки.

В полиции поблагодарили сотрудников сотовой связи за добросовестное исполнение гражданского долга и профессионализм, а также за содействие органам правопорядка в деле защиты интересов граждан от преступных посягательств.

Фото: loon.site