В Улан-Удэ 318 классов отправили на дистант

В столице Бурятии из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом закрыли для посещения 10 групп в четырех городских детских садах. Также 318 классов, в которых обучаются 9542 ученика, перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Кроме того, власти приняли решение ограничить массовые мероприятия в городских детсадах и школах.

В общеобразовательных и дошкольных учреждениях сейчас в обязательном порядке проводят влажную уборку, организованы проветривание и утренний фильтр.

«В каждом образовательном учреждении города проводим классные часы на тему здорового питания и витаминизации. Врачи рекомендуют носить маски. Принимаемые нами меры направлены на недопущение дальнейшего распространения инфекций. Обращаюсь ко всем родителям с просьбой соблюдать рекомендации врачей и следить за состоянием здоровья детей», - прокомментировал Игорь Шутенков.