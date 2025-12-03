Общество 03.12.2025 в 10:15

В Бурятии декабрьские пенсии выплатят досрочно

Изменения коснутся пенсионеров, получающих пенсии 6, 14 и 21 числа
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии декабрьские пенсии выплатят досрочно
Фото: архив «Номер один»
В декабре Отделение СФР по Республике Бурятия перечислит пенсии через банки раньше срока. Как сообщили в учреждении, изменения коснутся пенсионеров, получающих пенсии 6, 14 и 21 числа. Им выплаты через банки поступят 4, 11 и 18 декабря соответственно. Это связано с тем, что привычные даты выпадают на выходные дни.

В Отделении СФР по РБ напоминают, что если дата доставки пенсии выпадает на пятницу, то средства перечисляют в среду. Если на субботу или воскресенье - перечисление переносится на четверг.

Через «Почту России» пенсии поступят по графику выплаты почтовых отделений с 3 по 21 декабря. Дата получения определяется почтовыми отделениями в зависимости от адреса проживания пенсионера.
Теги
пенсии

Все новости

Бывший министр правительства Бурятии встретит Новый год в камере
03.12.2025 в 11:00
В Бурятии выразили соболезнования в связи с кончиной заслуженного работника культуры
03.12.2025 в 10:45
В Бурятии госинспектора пришлось вызволять на вертолете
03.12.2025 в 10:30
В Бурятии декабрьские пенсии выплатят досрочно
03.12.2025 в 10:15
В Улан-Удэ сбили женщину с 3-летним ребенком
03.12.2025 в 10:14
В Улан-Удэ 318 классов отправили на дистант
03.12.2025 в 10:04
Бабушку в Улан-Удэ спасли от перевода аферистам 200 тысяч рублей
03.12.2025 в 09:53
В детсадах Бурятии вырастут зарплаты воспитателей
03.12.2025 в 09:50
В Бурятии ищут бесследно исчезнувшего мужчину
03.12.2025 в 09:42
Московский автодилер кинул жительницу Бурятии на 3 млн рублей
03.12.2025 в 09:27
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
В Бурятии выразили соболезнования в связи с кончиной заслуженного работника культуры
Эльвира Сотникова внесла неоценимый вклад в диалог культур Бурятии и Якутии
03.12.2025 в 10:45
В Улан-Удэ 318 классов отправили на дистант
Также закрыли для посещения 10 групп в четырех детсадах
03.12.2025 в 10:04
Бабушку в Улан-Удэ спасли от перевода аферистам 200 тысяч рублей
В роли спасательницы выступила оператор сотовой связи
03.12.2025 в 09:53
В детсадах Бурятии вырастут зарплаты воспитателей
В 2026 году они превысят 60 тысяч рублей
03.12.2025 в 09:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru