В Бурятии декабрьские пенсии выплатят досрочно

В декабре Отделение СФР по Республике Бурятия перечислит пенсии через банки раньше срока. Как сообщили в учреждении, изменения коснутся пенсионеров, получающих пенсии 6, 14 и 21 числа. Им выплаты через банки поступят 4, 11 и 18 декабря соответственно. Это связано с тем, что привычные даты выпадают на выходные дни.В Отделении СФР по РБ напоминают, что если дата доставки пенсии выпадает на пятницу, то средства перечисляют в среду. Если на субботу или воскресенье - перечисление переносится на четверг.Через «Почту России» пенсии поступят по графику выплаты почтовых отделений с 3 по 21 декабря. Дата получения определяется почтовыми отделениями в зависимости от адреса проживания пенсионера.