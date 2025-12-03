В Бурятии выразили соболезнования в связи с кончиной заслуженного работника культуры

Администрация и Совет депутатов Тункинского района выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Сотниковой Эльвиры Намсараевны.Эльвира Намсараевна родилась 14 июля 1950 года в селе Нуган в семье ветеранов ВОВ Намсарая Сыреновича Сотникова и Жаба-Базыр Доржеевны Осоровой. После окончания Жемчугской средней школы поступила в Бурятский педагогический институт. Трудовую деятельность Эльвира Намсараевна начала учителем алгебры и геометрии в Мондинской средней школе. В 1983 году с семьёй переехала в Якутск, где работала учителем Табагинской средней школы. В 1993 году перешла в систему высшего образования, где трудилась редактором-завотделом издательства Якутского государственного университета.Эльвира Намсараевна стала примером беззаветного служения образованию, культуре и укреплению межнационального согласия. Будучи почетным председателем бурятской общины города Якутска с 1995 по 2010 год, она посвятила себя укреплению дружбы между народами Якутии и Бурятии, внося неоценимый вклад в диалог культур.Ее многолетний труд был отмечен высокими государственными и ведомственными наградами. Эльвира Намсараевна — Почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный работник культуры Республики Бурятия, кавалер знака «Гражданская доблесть Республики Саха (Якутия)» и медали «За заслуги перед Республикой Бурятия».Каждая из этих наград — свидетельство ее мужества, мудрости, активной гражданской позиции и преданности своему делу.Эльвира Намсараевна внесла большой вклад в строительство самого северного дацана в мире в Якутске, передав дар Его Святейшества Далай-Ламы — золотую статую Будды Шакьямуни, которую получила на личном приёме в Дхарамсале.Ее уход — невосполнимая потеря для всех, кто ее знал.Эльвира Намсараевна была любящей мамой для сына и дочери, бабушкой для внуков, большим авторитетом для родных и близких.Светлая память об Эльвире Намсараевне навсегда останется в наших сердцах.Родные и близкие.Прощание состоится в зале крематория г. Улан-Удэ (Спиртзаводской тракт, 6а) 4 декабря 2025 г. с 10:00 до 12:00. Поминальный обед пройдет по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 56 в 13:00.Автобус для проезда на прощание и в поминальный зал будет ожидать с 09:00 до 09:30 на стоянке у Бурятского драматического театра (слева от входа).