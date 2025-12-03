Общество 03.12.2025 в 10:45

В Бурятии выразили соболезнования в связи с кончиной заслуженного работника культуры

Эльвира Сотникова внесла неоценимый вклад в диалог культур Бурятии и Якутии
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии выразили соболезнования в связи с кончиной заслуженного работника культуры
Фото: администрация Тункинского района
Администрация и Совет депутатов Тункинского района выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Сотниковой Эльвиры Намсараевны.

Эльвира Намсараевна родилась 14 июля 1950 года в селе Нуган в семье ветеранов ВОВ Намсарая Сыреновича Сотникова и Жаба-Базыр Доржеевны Осоровой. После окончания Жемчугской средней школы поступила в Бурятский педагогический институт. Трудовую деятельность Эльвира Намсараевна начала учителем алгебры и геометрии в Мондинской средней школе. В 1983 году с семьёй переехала в Якутск, где работала учителем Табагинской средней школы. В 1993 году перешла в систему высшего образования, где трудилась редактором-завотделом издательства Якутского государственного университета.

Эльвира Намсараевна стала примером беззаветного служения образованию, культуре и укреплению межнационального согласия. Будучи почетным председателем бурятской общины города Якутска с 1995 по 2010 год, она посвятила себя укреплению дружбы между народами Якутии и Бурятии, внося неоценимый вклад в диалог культур.

Ее многолетний труд был отмечен высокими государственными и ведомственными наградами. Эльвира Намсараевна — Почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный работник культуры Республики Бурятия, кавалер знака «Гражданская доблесть Республики Саха (Якутия)» и медали «За заслуги перед Республикой Бурятия».

Каждая из этих наград — свидетельство ее мужества, мудрости, активной гражданской позиции и преданности своему делу.

Эльвира Намсараевна внесла большой вклад в строительство самого северного дацана в мире в Якутске, передав дар Его Святейшества Далай-Ламы — золотую статую Будды Шакьямуни, которую получила на личном приёме в Дхарамсале.

Ее уход — невосполнимая потеря для всех, кто ее знал.

Эльвира Намсараевна была любящей мамой для сына и дочери, бабушкой для внуков, большим авторитетом для родных и близких.

Светлая память об Эльвире Намсараевне навсегда останется в наших сердцах.

Родные и близкие.

Прощание состоится в зале крематория г. Улан-Удэ (Спиртзаводской тракт, 6а) 4 декабря 2025 г. с 10:00 до 12:00. Поминальный обед пройдет по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 56 в 13:00.

Автобус для проезда на прощание и в поминальный зал будет ожидать с 09:00 до 09:30 на стоянке у Бурятского драматического театра (слева от входа).
Теги
соболезнование

Все новости

Бывший министр правительства Бурятии встретит Новый год в камере
03.12.2025 в 11:00
В Бурятии выразили соболезнования в связи с кончиной заслуженного работника культуры
03.12.2025 в 10:45
В Бурятии госинспектора пришлось вызволять на вертолете
03.12.2025 в 10:30
В Бурятии декабрьские пенсии выплатят досрочно
03.12.2025 в 10:15
В Улан-Удэ сбили женщину с 3-летним ребенком
03.12.2025 в 10:14
В Улан-Удэ 318 классов отправили на дистант
03.12.2025 в 10:04
Бабушку в Улан-Удэ спасли от перевода аферистам 200 тысяч рублей
03.12.2025 в 09:53
В детсадах Бурятии вырастут зарплаты воспитателей
03.12.2025 в 09:50
В Бурятии ищут бесследно исчезнувшего мужчину
03.12.2025 в 09:42
Московский автодилер кинул жительницу Бурятии на 3 млн рублей
03.12.2025 в 09:27
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
В Бурятии декабрьские пенсии выплатят досрочно
Изменения коснутся пенсионеров, получающих пенсии 6, 14 и 21 числа
03.12.2025 в 10:15
В Улан-Удэ 318 классов отправили на дистант
Также закрыли для посещения 10 групп в четырех детсадах
03.12.2025 в 10:04
Бабушку в Улан-Удэ спасли от перевода аферистам 200 тысяч рублей
В роли спасательницы выступила оператор сотовой связи
03.12.2025 в 09:53
В детсадах Бурятии вырастут зарплаты воспитателей
В 2026 году они превысят 60 тысяч рублей
03.12.2025 в 09:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru