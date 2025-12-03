«Не виноватая я…»





И снова кристально чистый, ни в чем не повинный, практически безгрешный человек предстал перед суровой Фемидой.

Чиновник, который получил взятку от бизнесмена (почти полтора миллиона рублей), клятвенно уверял судей в своей невиновности. Но они почему-то не поверили.

Ну и что, если все улики налицо и есть показания свидетелей? Человек же ясно сказал – не виноватый он! Разве чиновник может солгать? Вот и мы о чем.

Дело было в Иволгинском районе. Там начальник отдела получил 1,4 млн рублей от бизнесмена. Об этом прознали силовики и взяли чиновника за хвост.

Гражданин начальник отдела сопротивлялся правосудию: дескать, оговорили его, несчастного. Мол, не виноватый он ни в чем. Но судьи, взглянув в его «честные» глаза, не дрогнули сердцем и назначили ему девять лет «строгача» и штраф в 4 млн рублей.

Мораль сей басни такова: недостаточно прийти в суд и поклясться мамой, что ты не виноват, а это они все плохие. Оказывается, судьи не верят на слово. Поэтому, господа чиновники, будьте аккуратнее. А лучше – вообще взяток не берите. А то потом никто не поверит, что вы честные.