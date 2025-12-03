Общество 03.12.2025 в 13:06

«Не виноватая я…»

A- A+
Текст: Номер один


И снова кристально чистый, ни в чем не повинный, практически безгрешный человек предстал перед суровой Фемидой. 

Чиновник, который получил взятку от бизнесмена (почти полтора миллиона рублей), клятвенно уверял судей в своей невиновности. Но они почему-то не поверили. 

Ну и что, если все улики налицо и есть показания свидетелей? Человек же ясно сказал – не виноватый он! Разве чиновник может солгать? Вот и мы о чем.

Дело было в Иволгинском районе. Там начальник отдела получил 1,4 млн рублей от бизнесмена. Об этом прознали силовики и взяли чиновника за хвост.

Гражданин начальник отдела сопротивлялся правосудию: дескать, оговорили его, несчастного. Мол, не виноватый он ни в чем. Но судьи, взглянув в его «честные» глаза, не дрогнули сердцем и назначили ему девять лет «строгача» и штраф в 4 млн рублей.

Мораль сей басни такова: недостаточно прийти в суд и поклясться мамой, что ты не виноват, а это они все плохие. Оказывается, судьи не верят на слово. Поэтому, господа чиновники, будьте аккуратнее. А лучше – вообще взяток не берите. А то потом никто не поверит, что вы честные.

Теги
карикатура

Все новости

Инструктора Авиалесоохраны Бурятии наградили медалью за спасение
03.12.2025 в 14:00
«Не виноватая я…»
03.12.2025 в 13:06
В аэропорту Улан-Удэ появилась настенная роспись «Хадаг» и «Будка историй»
03.12.2025 в 12:46
В Улан-Удэ машина ГАИ попала в ДТП
03.12.2025 в 12:32
В Бурятии из желудка женщины достали столовую ложку
03.12.2025 в 12:11
В Бурятии четырехмесячный малыш умер от дистрофии
03.12.2025 в 11:57
Спорттовары в Улан-Удэ обчистил местный уголовник
03.12.2025 в 11:51
В Бурятии юношу оштрафовали за никнейм, а предпринимателя – за коловрат
03.12.2025 в 11:41
Преподаватель Бурятского госуниверситета получила орден культуры президента Кореи
03.12.2025 в 11:40
В Улан-Удэ штрафуют не только «зайцев», но и людей с чужими проездными
03.12.2025 в 11:19
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
Инструктора Авиалесоохраны Бурятии наградили медалью за спасение
Из горящего дома он вынес старушку
03.12.2025 в 14:00
В Улан-Удэ машина ГАИ попала в ДТП
Полицейские столкнулись на перекрестке с Нивой
03.12.2025 в 12:32
Спорттовары в Улан-Удэ обчистил местный уголовник
Мужчина вынес из магазина женское пальто и две куртки
03.12.2025 в 11:51
Преподаватель Бурятского госуниверситета получила орден культуры президента Кореи
Награды удостоилась Дарима Цыденова
03.12.2025 в 11:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru