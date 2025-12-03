В Бурятии ищут родственников погибшего бойца

В Бурятии разыскивают родственников военнослужащего Игоря Владимировича Сапрова. Он погиб на СВО 23 сентября 2025 года. Мужчина служил стрелком в войсковой части № 95478. Воинское звание – рядовой.Как сообщает «Селенга-инфо.24/7», 42-летний боец проживал в Гусиноозерске на ул. Горького. Его родители умерли, а семьи мужчина не имел.Всех, кто имеет информацию о погибшем военном, просят позвонить по телефону 8-902-162-99-88.