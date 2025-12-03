Общество 03.12.2025 в 11:19

В Улан-Удэ штрафуют не только «зайцев», но и людей с чужими проездными

Контролеры бдят за оплатой проезда в трамваях
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ штрафуют не только «зайцев», но и людей с чужими проездными
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ сотрудники комитета по транспорту администрации города проводят сплошные проверки в трамваях. Контролеры бдят за работой кондукторов и пассажирами – произвели ли они оплату за проезд.

В этом году штраф для «зайцев» в Бурятии увеличили со 100 до 1000 рублей. Также санкции применяются к людям с просроченными или чужими проездными документами.

Специалисты отметили: если кондуктор не успел подойти, пассажиру необходимо самостоятельно оплатить проезд с помощью стационарных терминалов (валидаторов), расположенных у выходов.

«Основная цель нововведения – это профилактика и повышение платежной дисциплины пассажиров. Безбилетный проезд наносит ущерб экономике предприятия, от которой напрямую зависят зарплаты работников и развитие трамвайной инфраструктуры», – сказал начальник отдела организации пассажирских перевозок Комитета по транспорту Сергей Будагаев.

Средства, полученные за оплату проезда, направляются на выплату зарплаты сотрудникам МУП «Управление трамвая», а также на капремонт трамвайных путей, контактных сетей и подвижного состава.

