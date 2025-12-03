Преподаватель Бурятского госуниверситета получила орден культуры президента Кореи

В Сеуле в преддверии Дня корейской письменности состоялась церемония вручения государственных наград в области распространения корейского языка. В число награжденных вошла преподаватель Бурятского госуниверситета Дарима Цыденова.

Доцент кафедры филологии стран Дальнего Востока БГУ удостоилась «Ордена культуры президента Республики Корея» за значительный вклад в развитие корейского языка и звания «Заслуженный деятель по распространению корейского языка».

«Она стоит у истоков корееведения в БГУ, приложила значительные усилия для открытия Института имени короля Сечжона, активно сотрудничает с Генеральным консульством РК в Иркутске, а также на протяжении долгого времени подготавливает высококвалифицированные кадры», - отметили в пресс-службе вуза.