Спорттовары в Улан-Удэ обчистил местный уголовник

В Улан-Удэ задержали 31-летнего горожанина, который обворовал магазин спорттоваров. Он взял на примерку две мужских куртки и женское пальто, но видимо, так и не определился с выбором, потому что в итоге покинул магазин (минуя кассу) со всеми вещами разом.

- Директор магазина обратилась в полицию и рассказала, что в ходе просмотра записи камер видеонаблюдения, расположенных в помещении, был замечен мужчина, который прошелся по залу, осмотрел товар, взял две куртки и женское пальто. С вещами он прошел в примерочную. Спустя время мужчина покинул помещение торговой точки, унеся с собой товар на сумму около 41 тысячи рублей, - рассказали в полиции республики.

Спустя некоторое время оперативниками уголовного розыска был задержан подозреваемый – 31-летний ранее судимый за имущественные преступления горожанин.

- Предварительно установлено, что, находясь в примерочной, мужчина сложил верхнюю одежду в рюкзак и направился к выходу. Отметим, что рюкзак он также ранее похитил в одном из магазинов. Одежду мужчина продал, а деньги потратил. Дознавателем возбуждено уголовное дело, - добавили в МВД РБ.

Фото: Номер один