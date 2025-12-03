В Улан-Удэ машина ГАИ попала в ДТП

Комитет по транспорту города Улан-Удэ опубликовал видео ДТП с машиной ГАИ, которая на перекрестке протаранила автомобиль Нива.

Авария произошла сегодня на ул. Кабанская. Автомобиль полиции, двигался с включёнными проблесковыми маячками, но дорогу ему водитель машины отечественного автопрома не уступил, вследствие чего и произошла авария. От удара багажник Нивы открылся и высыпал на дорогу все свое содержимое.

Напоминаем, что согласно ПДД, при виде спецавтомобиля со включенным звуковым сигналом необходимо освободить полосу движения, даже если вы едете на зелёный сигнал светофора. У спецмашины – приоритет проезда.

Фото: Комитет по транспорту