Общество 03.12.2025 в 12:32
В Улан-Удэ машина ГАИ попала в ДТП
Полицейские столкнулись на перекрестке с Нивой
Текст: Елена Кокорина
Комитет по транспорту города Улан-Удэ опубликовал видео ДТП с машиной ГАИ, которая на перекрестке протаранила автомобиль Нива.
Авария произошла сегодня на ул. Кабанская. Автомобиль полиции, двигался с включёнными проблесковыми маячками, но дорогу ему водитель машины отечественного автопрома не уступил, вследствие чего и произошла авария. От удара багажник Нивы открылся и высыпал на дорогу все свое содержимое.
Напоминаем, что согласно ПДД, при виде спецавтомобиля со включенным звуковым сигналом необходимо освободить полосу движения, даже если вы едете на зелёный сигнал светофора. У спецмашины – приоритет проезда.
Фото: Комитет по транспорту
Тегидтп