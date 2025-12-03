Общество 03.12.2025 в 14:00

Инструктора Авиалесоохраны Бурятии наградили медалью за спасение

Из горящего дома он вынес старушку
Текст: Елена Кокорина
Инструктора Авиалесоохраны Бурятии наградили медалью за спасение

Сегодня в правительстве Бурятии старшему инструктору парашютной и десантно-пожарной службы Авиалесоохраны республики Александру Миловидову вручили медаль МЧС России «За спасение на пожаре».

- В феврале этого года в одном из частных домов СНТ «Строитель» вспыхнул пожар. Первыми его заметили соседи – семья Александра Миловидова. Не теряя времени, они вызвали пожарных, но огонь стремительно охватывал дом. Не колеблясь ни секунды, Александр бросился внутрь горящего здания, где обнаружил 73-летнюю женщину. Сломав окно, он успел вытащить ее до прибытия экстренных служб, - рассказали в Авиалесохране республики.

О своём поступке Александр предпочел умолчать, и о случившемся коллеги узнали только благодаря публикации одного из местных новостных сообществ.

- Александр – настоящий профессионал своего дела. За его плечами – сотни прыжков с парашютом и миллионы гектаров спасённого леса. Как опытный инструктор, он обучает молодых специалистов. Именно такие специалисты и трудятся на благо лесного достояния нашей страны! Поздравляем его с заслуженной наградой! Гордимся, - добавили коллеги Александра.

Фото: Авиалесохрана

 

награждение

