В Улан-Удэ запустят дополнительные автобусы по шести маршрутам

В Улан-Удэ с завтрашнего дня, 4 декабря, на линию выйдет больше автобусов. Как подчеркнули в МУП «Городские маршруты», дополнительный транспорт запустят по маршрутам №70, 71, 95А, 46А, 21А, 59.

Это позволит сократить интервалы движения и улучшить обслуживание в часы пик. Сколько именно автобусов будет, на предприятии не уточнили.

Расписание движения маршрутов опубликовано на сайте: autobus03.ru.