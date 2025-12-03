Мэрия Улан-Удэ призывает проверить ЕГРН

Администрация г. Улан-Удэ настойчиво советует проверить, зарегистрировано ли право собственности на недвижимость в Едином государственном реестре недвижимости. В противном случае есть опасность лишиться жилья, гаража, участка и прочей недвижимости.В Улан-Удэ продолжается работа по выявлению правообладателей объектов недвижимости, на которые не зарегистрированы права в ЕГРН. Согласно Федеральному закону от 31.07.2023 № 397- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в случае если на объект недвижимости право собственности не зарегистрировано и собственник не установлен, то объект недвижимости уполномоченным органом признается бесхозяйным и оформляется право муниципальной собственности.– Настоятельно рекомендуем собственникам недвижимости посмотреть и проверить свои документы – зарегистрировано ли право собственности в Едином государственном реестре недвижимости. Также помочь своим пожилым родственникам и знакомым. Зачастую бывает, что у правообладателей есть правоустанавливающие документы, полученные до 1998 года – до образования Управления Росреестра, но они не были в последующем зарегистрированы в Росреестре в ЕГРН, – рассказала начальник отдела по работе с ранее учтенными и бесхозяйными объектами недвижимости Надежда Манзаева.Правоустанавливающим документом может быть договор приватизации, договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, справка о полной выплате пая, выданная жилищно-строительным или гаражным кооперативом, либо садоводческим кооперативом, регистрационное удостоверение.Для обращения в МФЦ понадобятся три документа: правоустанавливающий документ, паспорт владельца недвижимости и СНИЛС. Заявление о государственной регистрации права собственности в ЕГРН заполняется специалистом МФЦ. Госпошлина за регистрацию права собственности на объект недвижимости, возникшего у гражданина до 01.10.1998, не взимается.Также нужно обратить внимание на объекты недвижимости, собственник которых умер, а наследники не оформили право на наследство, особенно если наследники не оплачивают услуги ЖКХ. По искам ресурсоснабжающих организаций при наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги и при отсутствии зарегистрированных прав суд такие жилые помещения признает выморочными (т. е. отсутствуют наследники), и по решению суда на объект оформляется право муниципальной собственности.В связи с изложенным комитет обращает внимание: если вы проживаете/пользуетесь объектом недвижимости, на который не зарегистрированы права собственности в ЕГРН и (или) отсутствуют права на наследование, то есть риск того, что в случае если комитет не установит правообладателя, то объект недвижимости будет признан бесхозяйным и обращен в муниципальную собственность. В случае если правообладатель умер и наследники не приняли наследство, объект будет признан выморочным и также оформлен в муниципальную собственность.Комитет настоятельно рекомендует лицам, считающим себя собственниками или наследниками объектов недвижимого имущества, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, проверить правоустанавливающие документы и оформить права собственности в Едином государственном реестре недвижимости.Администрация Улан-Удэ на своем сайте в разделе «Объявления» размещает объявления о выявлении объектов, имеющих признаки бесхозного имущества, и объектов, имеющих признаки выморочного имущества. Заинтересованные лица могут в течение 30 календарных дней со дня опубликования обратиться в комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации г. Улан-Удэ. В случае отсутствия обращений от таких лиц комитет проводит мероприятия, направленные на оформление права муниципальной собственности.При возникновении вопросов звоните по телефонам комитета: 8 (3012) 23-59-03 или 8 (3012) 41-50-79, приходите лично по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинеты 502 или 511, с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, пятница — до 16:20. Обед с 12:00 до 13:00.