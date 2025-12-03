Общество 03.12.2025 в 15:19

На севере Бурятии поймали трех браконьеров

Нарушители незаконно добыли 80 хвостов омуля
A- A+
Текст: Карина Перова
На севере Бурятии поймали трех браконьеров
Фото: архив «Номер один»

В Северо-Байкальском района Бурятии поймали на «горячем» трех браконьеров 43, 44 и 46 лет. Рейд на берегу реки Светлая проводили сотрудники Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте, ОМОН «Шквал» Управления Росгвардии по Иркутской области и работники рыбоохраны.

Мужчины с помощью запрещенного орудия лова (сачка) незаконно добыли более 80 штук байкальского омуля. Общий ущерб от их действий превысил 626 тысяч рублей. По данному факту завели уголовное дело.

«В отношении фигурантов избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается. Один из фигурантов уже был ранее судим за незаконную добычу биоресурсов», - отметили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

Теги
браконьеры омуль

Все новости

Республика – фронту
03.12.2025 в 15:35
В Каменске вместо непроходимого оврага появилась удобная пешеходная зона
03.12.2025 в 15:25
На севере Бурятии поймали трех браконьеров
03.12.2025 в 15:19
Мэрия Улан-Удэ призывает проверить ЕГРН
03.12.2025 в 15:11
Солнечная Италия посреди зимы в Улан-Удэ
03.12.2025 в 15:10
Житель Бурятии застрелил двух односельчан
03.12.2025 в 14:58
В Бурятии дорабатывают напряженный бюджет-2026
03.12.2025 в 14:31
В Улан-Удэ запустят дополнительные автобусы по шести маршрутам
03.12.2025 в 14:13
«Пнул бабушку по голове»
03.12.2025 в 14:13
Инструктора Авиалесоохраны Бурятии наградили медалью за спасение
03.12.2025 в 14:00
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
Республика – фронту
Поддержка для бойцов: от единовременного миллиона до адаптивной одежды
03.12.2025 в 15:35
В Каменске вместо непроходимого оврага появилась удобная пешеходная зона
Раньше здесь была непроходимая грязь
03.12.2025 в 15:25
Мэрия Улан-Удэ призывает проверить ЕГРН
Горожанам нужно убедиться в праве собственности на недвижимость
03.12.2025 в 15:11
В Улан-Удэ запустят дополнительные автобусы по шести маршрутам
Это позволит сократить интервалы движения
03.12.2025 в 14:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru