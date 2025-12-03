На севере Бурятии поймали трех браконьеров

В Северо-Байкальском района Бурятии поймали на «горячем» трех браконьеров 43, 44 и 46 лет. Рейд на берегу реки Светлая проводили сотрудники Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте, ОМОН «Шквал» Управления Росгвардии по Иркутской области и работники рыбоохраны.

Мужчины с помощью запрещенного орудия лова (сачка) незаконно добыли более 80 штук байкальского омуля. Общий ущерб от их действий превысил 626 тысяч рублей. По данному факту завели уголовное дело.

«В отношении фигурантов избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается. Один из фигурантов уже был ранее судим за незаконную добычу биоресурсов», - отметили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.