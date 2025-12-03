Общество 03.12.2025 в 16:01

На крыше жителя Бурятии нашли залежи марихуаны

Запасы травки он вырастил на своем участке
Текст: Елена Кокорина
Житель Джидинского района Бурятии будет привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Накануне сотрудники наркоконтроля обнаружили на крыше его дома залежи марихуаны.

- Днем 1 декабря полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД в ходе проверки оперативной информации задержали ранее не судимого 46-летнего жителя Джидинского района, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. При осмотре домовой территории на крыше бани полицейские обнаружили мешок и пакет с сухой растительной массой со специфическим запахом. Находку направили на исследование. Оно показало, что изъятое вещество – марихуана, весом более 3 кг, - рассказали в полиции республики.

Задержанный рассказал, что собрал дикорастущую коноплю на своем земельном участке, высушил и хранил для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД РБ

