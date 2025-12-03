В Бурятии педагоги поехали в села

В Бурятии за год в районы республики приехали работать 19 педагогов, получивших единовременную выплату в 2 млн рублей. Это новый виток масштабной программы, призванной решить одну из самых острых проблем – кадровый голод в сельских школах. Пока республика лидирует по темпам строительства новых образовательных объектов, заполнить их квалифицированными педагогами становится стратегической задачей. «Земский учитель» не просто финансовая поддержка, а попытка создать устойчивую систему, где современная инфраструктура будет обеспечена талантливыми кадрами.В 2025 году в районах Бурятии, помимо местных специалистов, начали работу педагоги из Республики Тыва, Забайкальского края, Челябинска, Сыктывкара и Иркутской области. Школы пополнили учителя математики, русского языка и литературы, английского языка, химии, географии и физической культуры. Все они стали участниками федеральной программы «Земский учитель», инициированной президентом России Владимиром Путиным. Размер единовременной выплаты для педагогов, переезжающих в сельскую местность, составляет 2 млн рублей, причем 6% этой суммы софинансируется из республиканского бюджета.В этом году одной из участниц программы стала выпускница Бурятского государственного университета Евгения Дондокова.- В 2021 году, когда я училась на последнем курсе на факультете ИМИ, появилась замечательная программа «Земский учитель». Я знала о ней сразу, но не решилась пойти. Спустя время, когда у меня появился опыт, благодаря моим наставникам МАОУ «Школа № 15» г. Благовещенска я решилась поучаствовать, — рассказывает Евгения. - В один из летних дней мне сообщили, что я прошла конкурс в Новоильинский агротехнический лицей. Когда приехала, стало спокойно, ведь мне так повезло – все с теплотой и добром встретили меня, помогают освоиться. Прошло совсем немного времени, но я чувствую себя уверенно, как будто все время прожила здесь. Начинать что-то новое всегда страшно, но оно того стоит.Программа действует в республике с 2020 года и будет продолжена как минимум до 2030 года в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети». Как отмечал в марте этого года министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков, «учителя, которые придут в сельскую школу, получат по 2 млн рублей». С 2020 по 2024 год в районы республики уже трудоустроилось 118 педагогов, а до 2027 года планируется привлечь еще 68 специалистов. В текущем году выделено 20 квот, на 2026 год запланировано 23, на 2027-й – 25. Наиболее востребованы, по данным министерства, учителя математики, иностранного языка и физики.Активная вербовка учителей в районы происходит не на пустом месте. Парадоксальная ситуация сложилась в республике: с одной стороны, Бурятия демонстрирует впечатляющие темпы создания новой образовательной инфраструктуры, с другой – испытывает острый дефицит педагогических кадров для ее заполнения.Как заявил в феврале 2024 года на торжественном вечере, посвященном 100-летию системы образования республики, министр образования Валерий Поздняков, «ни один субъект России не построил столько детских школ и детских садов с 2017 года, сколько Бурятия». Республика также является лидером по уровню компьютеризации учебных заведений, все средние школы оснащены новейшей техникой и имеют доступ к интернету.Однако создание современных условий само по себе не решает кадровую проблему. В 2024 году, по словам Позднякова, в республике насчитывалось 262 вакансии педагогов. Глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя кадровые вызовы еще в 2022 году, отмечал: «Кадровые проблемы Бурятии не уникальны для России. Кадровый голод преследует большинство регионов страны, причем не только Дальний Восток... Для ликвидации дефицита врачей и учителей в Бурятии потребуются годы». При этом он подчеркивал, что эти направления остаются приоритетными для правительства на постоянной основе.Одной лишь программы «Земский учитель» для решения кадрового вопроса недостаточно. В республике выстроен целый комплекс мер, направленных как на привлечение новых специалистов, так и на удержание молодых кадров.Министерство образования и науки РБ совместно с Минвостокразвития России увеличило набор на педагогические специальности в Бурятском государственном университете. Если в 2019 году выделялось 121 место, то в 2025 году – уже 250. Кроме этого, с 2021 года в БГУ организовано обучение по целевым договорам с двумя профилями за счет республиканских средств. Ежегодно выделяется 50 таких мест, и на сегодняшний день по целевому договору обучаются 131 студент.Важным направлением стала переподготовка кадров.- Порядка 12 млн рублей выделяется у нас на переподготовку кадров, то есть когда лица либо без педагогического образования, либо педагоги, имеющие одну специальность, получают смежную специальность. Допустим, учитель географии дополнительно проходит переподготовку на учителя биологии, — пояснял Валерий Поздняков.Для мотивации молодых специалистов практически во всех муниципальных образованиях предусмотрены доплаты молодым педагогам в размере 30%. В ряде районов республики они также получают единовременные выплаты. Максимальный размер таких выплат установлен в Баунтовском районе – 200 тыс. рублей.Программа «Земский учитель» – это важный, но лишь один из инструментов в сложной работе по преодолению кадрового дефицита. Ее успех зависит от комплексного подхода: от увеличения бюджетных мест в вузах до создания комфортных условий жизни в районах. История Евгении Дондоковой и других 18 педагогов, приехавших в этом году в бурятские села, показывает, что при наличии системной поддержки молодые специалисты готовы связать свою судьбу с сельской школой. А это значит, что в новых современных зданиях скоро по-настоящему закипит учебная жизнь.