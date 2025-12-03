Нацпроект «Семья» меняет жизнь в Бурятии

В Бурятии полным ходом идет реализация федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках национального проекта «Семья». Этот год стал знаковым для десятков населенных пунктов республики, где после долгих лет ожидания открылись обновленные библиотеки, клубы и музеи. Масштабная программа, курируемая Министерством культуры Бурятии под руководством Соелмы Дагаевой, направлена на создание комфортной и современной культурной среды, и первые результаты этой работы уже меняют жизнь сельских жителей к лучшему.Ярким примером преображения стала Бичура – самое крупное село Бурятии с населением около 9000 человек, где состоялось долгожданное открытие центральной районной библиотеки. Построенная в 1953 году, она ни разу не знала капитального ремонта. Более 15 млн рублей, выделенных из федерального и республиканского бюджетов, позволили не просто обновить фасад, а кардинально преобразить учреждение. В ходе работ заменены полы, стены, потолки, смонтированы новые системы водоснабжения, вентиляции и охранно-пожарной сигнализации.Открытие обновленной Бичурской центральной библиотеки стало значимым событием для развития культурной инфраструктуры Бурятии в целом и укрепления связи с местным населением. Новое современное пространство должно стать центром притяжения для образовательных, культурных и информационных проектов, доступных для всех жителей района.- Реализация этого проекта стала возможна благодаря поддержке руководства нашей республики и района, а также взаимодействию с федеральными институтами. Благодаря ему мы создали современный культурно-информационный центр, где каждый житель села сможет получить доступ к богатому запасу знаний, информации и новым возможностям для себя и своих детей. Желаю Бичурской библиотеке дальнейших успехов, вдохновения для сотрудников и множество новых читателей, - отметил первый заместитель министра культуры Бурятии Владимир Кожевников.Еще одним подарком для бичурцев стало обновление Ленинского сельского клуба, который до этого не ремонтировался с 1960-х годов. На строительные работы было направлено свыше 14 млн рублей.- На следующий год этому клубу исполнится 20 лет. На нашем участке проживают 750 человек, клуб охватывает три улицы: Краснопартизанскую, Ленина и Октябрьскую. Наше основное направление - казачество, проводим разные мероприятия, в том числе сходы казаков. Что касается ремонта, то раньше это было старенькое ветхое здание, холодное, где часто ходили в верхней одежде. И как мы рады сейчас новому ремонту. Все здесь кардинально изменилось: и тепло, и светло, и само здание расширилось, и сцена стала больше, появился санузел. Теперь есть все удобства, чтобы проводить мероприятия, заниматься с детьми и работать с населением, - делится радостью заведующая клубом Екатерина Быстрова.Теперь здесь, где занимается более 80 жителей, созданы все условия для развития творчества, в том числе и для сохранения уникальных казачьих традиций, которые представляет известный ансамбль «Околица».Отдельным и крайне важным направлением нацпроекта стало создание модельных библиотек. Это не просто обновленные книгохранилища, а многофункциональные центры с уникальными концепциями, высокоскоростным интернетом и комфортным пространством для всех категорий граждан. Отметим, что в Бурятии на данный момент 18 модельных библиотек. В этом году в республике открывается еще три, итого их будет 19.В Закаменском районе в селе Городок библиотека «Горизонты», чье название отсылает к шахтерскому прошлому поселка, модернизирована на сумму более 8 млн рублей. В ее интерьере, выдержанном в черно-белых тонах, органично сочетаются история и современные технологии.В селе Шибертуй Бичурского района, неофициально называемом «страной Ая-ганга» и «колыбелью сказителей», библиотека получила концепцию «Моя территория — родной дом» (түрэл гэр). В настоящее время в селе проживает немногим более 1 тыс. человек. В обновленной библиотеке планируется проведение разнообразных мероприятий, таких как «Улзытуевские чтения», мастер-классы, литературные вечера, квесты и многое другое, что должно сделать культурную жизнь села более насыщенной и интересной.- Это долгожданная библиотека, первая модельная в нашем районе. Очень рады, что нам посчастливилось выиграть в конкурсе и получить такую красивую функциональную библиотеку, - отметила и. о. директора центральной районной библиотеки с. Бичура Татьяна Тюрюханова.А в селе Оронгой Иволгинского района родилась идея «Книжной медитации «НОМ» (с бурятского — «книга»). Слово «ном» на бурятском языке означает «книга». В библиотеке создано спокойное и умиротворяющее пространство, где каждый может найти уединение для чтения и получить много полезной информации. В библиотечной среде это реализуется через чтение и личностное развитие. На модернизацию библиотеки было выделено 8 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Эти средства пошли на улучшение материально-технической базы учреждения. В рамках проекта проведен капитальный и текущий ремонт, обустроен санузел и созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.- Модельные библиотеки – это один из моих самых любимых проектов, потому что здесь комплексное решение. Каждая библиотека имеет свое лицо, - подчеркивает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Нацпроект «Семья» пришел на смену нацпроекту «Культура», унаследовав его стратегические задачи, в числе которых оснащение учреждений культуры современным оборудованием. В 2025 году два муниципальных музея Бурятии получили мощный импульс для развития.Так, Джидинский краеведческий музей, хранящий в своих фондах более 4 тыс. уникальных экспонатов — от картины первого бурятского художника Цыренжапа Сампилова «Любовь в степи» до археологических находок эпохи палеолита - получил новое экспозиционно-выставочное оборудование на 5 млн рублей.- Такое масштабное оснащение техникой и оборудованием проходит впервые, — говорит директор музея Наталья Беломестнова.Аналогичное переоснащение прошло и в историко-краеведческом музее Северо-Байкальского района им. Н. К. Киселевой. Интерактивные карты, киоски, системы климат-контроля позволят по-новому показать экспозиции, посвященные БАМу и культуре народов Севера.- Современное оборудование позволит показать музей в новом формате, что привлечет, несомненно, еще больше посетителей и туристов, — уверена директор музея Валентина Попова.Не остался без внимания и главный драматический театр республики — Русский драмтеатр им. Н. А. Бестужева. Здесь в рамках нацпроекта начался капитальный ремонт фасада, общая сумма работ по которому превышает 60 млн рублей. Все работы ведутся строго по графику и должны завершиться в 2026 году.Напомним, что в Бурятии полным ходом идет модернизация детских школ искусств. Одним из самых значимых событий стало завершение капитального ремонта в Петропавловской детской школе искусств Джидинского района. Здание, построенное в 1959 году, впервые за 66 лет получило новую жизнь: обновлены кровля, фасад, окна и система отопления. На эти цели направлено свыше 53 млн рублей.Параллельно пять школ республики получают новейшее оборудование и музыкальные инструменты на сумму почти 20 млн рублей. Среди них ДШИ № 1 им. Л. Л. Линховоина и ДШИ № 11 в Улан-Удэ, а также известная на всю страну Курумканская ДШИ, признанная лучшей в ДФО. В учреждения уже поступили рояли, пианино, интерактивные панели, ударные установки и даже редкий инструмент маримба.Как отметила министр культуры Бурятии, такое масштабное обновление материально-технической базы позволит вывести обучение юных талантов на качественно новый уровень и создать современные центры притяжения для творческих детей и их семей.Любые, даже самые масштабные инвестиции в инфраструктуру бессмысленны без людей, которые будут наполнять ее жизнью. Понимая это, государство запустило программу «Земский работник культуры», аналогичную уже известным программам для врачей и учителей.В 2025 году в Бурятии определились первые 23 победителя конкурсного отбора, каждый из которых получил по 2 млн рублей и отправится работать в районы республики на пять лет.- Вы наши первые «ласточки». Программа «Земский работник культуры» — прекрасная, она помогает нам наполнить кадрами именно село. А село — это для нас истоки всего: талантов, культуры, традиций, — обратилась к победителям Соелма Дагаева на торжественной встрече в Национальной библиотеке.В некоторых районах подошли к вопросу серьезно и создали привлекательные условия для новых сотрудников. Например, в Еравнинском районе новым работникам выплатят 100 тыс. рублей единовременно и предоставят жилье. В Курумкане земских специалистов встречали хлебом-солью и традиционным хадаком, считая их важными гостями. В Мухоршибири также позаботились о жилье для приезжающих.Среди тех, кто решил связать свою судьбу с сельской культурой, — балетмейстер Гэрэлма Жаркова, вернувшаяся в Прибайкальский район из Татарстана.- Когда появилась такая программа, да еще с денежной поддержкой, я решила участвовать. В итоге стала одним из победителей. Я благодарна министерству культуры и всем причастным, - поделилась балетмейстер Таловского культурно-информационного центра Прибайкальского района.Программа способствовала возвращению в Бурятию тех, кто ранее покинул малую родину. Из Иркутской области вернулись три человека, еще один - из Кемерово и один специалист - из Татарстана. Также 13 горожан решили переехать на работу в сельскую местность республики. Многие из них ушли из профессии, но затем приняли решение вернуться.Инвестиции в культуру — это вложение в человеческий капитал, в интеллектуальное и духовное развитие общества. Уже сейчас ясно, что национальный проект «Семья» закладывает прочный фундамент для будущего не только отдельных сел и районов, но и всей Бурятии, укрепляя ее культурный суверенитет и создавая комфортные условия для жизни в гармонии с традициями и современностью.