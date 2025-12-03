Выпускники Бурятии пишут итоговое сочинение

Сегодня, 3 декабря, более шести тысяч одиннадцатиклассников Бурятии писали итоговое сочинение. Этот этап является обязательным для всех, кто планирует сдавать ЕГЭ, рассказали в Комитете по образованию.

Допуск к ГИА возможен только при успешном написании сочинения. Без зачёта выпускник не будет допущен к сдаче единых госэкзаменов. Кроме того, хороший результат может принести дополнительные баллы при поступлении в вузы.

- Участвовать в написании могут не только нынешние одиннадцатиклассники, но и выпускники прошлых лет, а также студенты колледжей. Для многих это возможность улучшить свои позиции при поступлении. Для тех, кто не сможет присутствовать 3 декабря или получит «незачёт», предусмотрены резервные дни – 4 февраля и 8 мая 2026 года. Но заявление на участие в дополнительные сроки необходимо подать не позднее чем за две недели до выбранной даты, - сообщили в Комитете образования.

Результаты проверки сочинений, написанных в основной срок, будут объявлены в течение 12 календарных дней. Ознакомиться с ними можно будет в своих школах.

