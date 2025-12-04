Общество 04.12.2025 в 06:00
Семью из Улан-Удэ защитят москвичи
Спорные долги многодетной семьи перед ТГК будет оспаривать юристы из столицы России
Текст: Дмитрий Родионов
Многодетный отец из Бурятии Андрей Дядюк подал надзорную жалобу в Верховный суд России на решение Верховного суда Бурятии. Который отменил решение нижестоящей инстанции о признании незаконным требования ТГК-14 доначисления платы за тепло в холодном гараже в доме.
Напомним, в январе 2025 года Октябрьский районный суд Улан-Удэ отказал ТГК-14 во взыскании задолженности с многодетной семьи, которой выставили счета за отопление на сумму около 500 тыс. рублей.
Энергетики насчитали дополнительные метры якобы отапливаемой площади, хотя по договору о теплоснабжении, который ТГК-14 подписывала с абонентом, фигурировала меньшая площадь. Фактически на пустом месте площадь отопления формально увеличилась, что принесло дополнительную прибыль компании.
Семья обратилась за помощью в управление муниципальной жилищной инспекции. Проверка ведомства показала, что в гараже труб нет, а трубопроводы, проходящие по подвальным помещениям, изолированы.
На момент проверки (в ноябре) в гараже было минус 2 градуса.
В декабре 2024 года вынесли предписание, согласно которому ТГК-14 должна произвести перерасчет. Организация с этими доводами не согласилась и обратилась с самостоятельным иском в суд по вопросу взыскания задолженности. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований ТГК-14.
- Впервые у нас в суде общей юрисдикции такая практика. Мы участвовали как надзорный орган совместно с прокуратурой Октябрьского района, от всей души поддерживали семью и болели за положительное судебное решение, - рассказывала ранее начальник управления муниципальной жилищной инспекции Анна Анучина.
Однако Верховный суд посчитал, что ТГК-14 не нарушило порядок доначислений. Андрей Дядюк подал кассационную жалобу в суд в Кемерово на решение суда. Но там подтвердили решение ВС РБ. Сейчас Дядюк должен 349 тыс. рублей за дополнительно посчитанные ему метры. Хотя ежемесячные платежи он оплачивает согласно договору.
И вот недавно его надзорная жалоба зарегистрирована в Верховном суде России. Добавим, что данным случаем заинтересовалась российская юридическая компания «Митра», которая будет бесплатно представлять интересы Дядюка в Верховном суде РФ. Компания в 2019 году вошла в топ-5 юридических компаний России в категории «Лучшие отраслевые практики: разрешение ключевых споров отрасли электроэнергетики» по версии «Коммерсант».
