Общество 04.12.2025 в 06:00

Семью из Улан-Удэ защитят москвичи

Спорные долги многодетной семьи перед ТГК будет оспаривать юристы из столицы России
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Семью из Улан-Удэ защитят москвичи
Фото: архив «Номер один»
Многодетный отец из Бурятии Андрей Дядюк подал надзорную жалобу в Верховный суд России на решение Верховного суда Бурятии. Который отменил решение нижестоящей инстанции о признании незаконным требования ТГК-14 доначисления платы за тепло в холодном гараже в доме.

Напомним, в январе 2025 года Октябрьский районный суд Улан-Удэ отказал ТГК-14 во взыскании задолженности с многодетной семьи, которой выставили счета за отопление на сумму около 500 тыс. рублей. 

Энергетики насчитали дополнительные метры якобы отапливаемой площади, хотя по договору о теплоснабжении, который ТГК-14 подписывала с абонентом, фигурировала меньшая площадь. Фактически на пустом месте площадь отопления формально увеличилась, что принесло дополнительную прибыль компании. 

Семья обратилась за помощью в управление муниципальной жилищной инспекции. Проверка ведомства показала, что в гараже труб нет, а трубопроводы, проходящие по подвальным помещениям, изолированы. 

На момент проверки (в ноябре) в гараже было минус 2 градуса.

В декабре 2024 года вынесли предписание, согласно которому ТГК-14 должна произвести перерасчет. Организация с этими доводами не согласилась и обратилась с самостоятельным иском в суд по вопросу взыскания задолженности. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований ТГК-14. 

- Впервые у нас в суде общей юрисдикции такая практика. Мы участвовали как надзорный орган совместно с прокуратурой Октябрьского района, от всей души поддерживали семью и болели за положительное судебное решение, - рассказывала ранее начальник управления муниципальной жилищной инспекции Анна Анучина.

Однако Верховный суд посчитал, что ТГК-14 не нарушило порядок доначислений. Андрей Дядюк подал кассационную жалобу в суд в Кемерово на решение суда. Но там подтвердили решение ВС РБ. Сейчас Дядюк должен 349 тыс. рублей за дополнительно посчитанные ему метры. Хотя ежемесячные платежи он оплачивает согласно договору. 

И вот недавно его надзорная жалоба зарегистрирована в Верховном суде России. Добавим, что данным случаем заинтересовалась российская юридическая компания «Митра», которая будет бесплатно представлять   интересы Дядюка в Верховном суде РФ. Компания в 2019 году вошла в топ-5 юридических компаний России в категории «Лучшие отраслевые практики: разрешение ключевых споров отрасли электроэнергетики» по версии «Коммерсант». 
Теги
тгк суд

Все новости

В Улан-Удэ утвердили границы ТОСов
03.12.2025 в 21:58
Электросетевое хозяйство Улан-Удэ передают в собственность России
03.12.2025 в 21:42
Депутаты Горсовета Улан-Удэ утвердили бюджет на ближайшие три года
03.12.2025 в 21:09
Игорь Шутенков подвел демографические итоги года
03.12.2025 в 19:33
В Улан-Удэ ведется системная работа по созданию благоприятной среды для семей
03.12.2025 в 19:04
В Улан-Удэ разыскивается 14-летний подросток
03.12.2025 в 17:59
Открытия 2025 года в Бурятии
03.12.2025 в 17:40
Медик из Бурятии отметила столетний юбилей
03.12.2025 в 17:03
Молодые ученые Бурятии разработали мясные снеки для спортсменов
03.12.2025 в 16:48
Выпускники Бурятии пишут итоговое сочинение
03.12.2025 в 16:44
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ утвердили границы ТОСов

На сессии Горсовета статус юрлица приняли четыре территории

03.12.2025 в 21:58
Электросетевое хозяйство Улан-Удэ передают в собственность России

В государственную собственность передали объекты, которые попадают в программу «Чистый воздух»

03.12.2025 в 21:42
Депутаты Горсовета Улан-Удэ утвердили бюджет на ближайшие три года

В 2026 году расходы превысят доходы и бюджет будет дефицитным

03.12.2025 в 21:09
Игорь Шутенков подвел демографические итоги года
Мэр города рассказал о ключевых результатах в сфере поддержки семей и молодых родителей
03.12.2025 в 19:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru