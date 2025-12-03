Открытия 2025 года в Бурятии

«Байкал Арена» - новый центр спортивной жизни республики





Волейбольный центр «Эйс»





«Хори-парк» - новая точка притяжения, созданная жителями





«Хии Морин» - первая на Дальнем Востоке «теплая улица»





«Тропа Дальнего Востока» - новый туристический маршрут в Бурятии





Масштабное обновление дорожной сети республики





Парк истории БАМа - память о великой стройке в сердце Северобайкальска





Эти открытия года — лучший ответ на вопрос, для чего нужно развитие. Просто для того, чтобы жизнь в республике становилась полнее, удобнее и счастливее. И все говорит о том, что это только начало.





Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Для юных хоккеистов Бурятии, волейболистов и просто семей, ищущих место для отдыха, 2025-й запомнится надолго. В республике один за другим открывались объекты, о которых раньше только мечтали: вот уже на льду «Байкал Арены» режут лед коньки, а в это время в селе Сотниково дети репетируют в новой студии на первой «теплой улице» Дальнего Востока. Власти, инвесторы и, что важно, сами жители объединились, чтобы сделать пространство вокруг себя современнее, удобнее и интереснее. И вот что получилось.Одним из первых открытий года в Бурятии стал многофункциональный ледовый комплекс «Байкал Арена». Региональный центр по хоккею распахнул свои двери благодаря поручению президента России Владимира Путина о развитии спортивной инфраструктуры в регионах.Как подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов, реализация такого масштабного проекта стала возможной благодаря поддержке федерального центра и частных инвесторов.«При поддержке президента такой современный ледовый дворец у нас в республике появился. Это большая радость для всех нас, особенно для детей», — отметил он.Комплекс включает две ледовые арены — большую и учебную, трибуны на 2300 зрителей и всю необходимую инфраструктуру. «Байкал Арена» - это полноценная домашняя площадка для федераций хоккея, фигурного катания и конькобежного спорта, что открывает новые возможности для подготовки спортивного резерва.«Это развитие сразу нескольких видов спорта. На льду сегодня наша молодежь, наши дети — это наше будущее», — поделился судья по хоккею Андрей Таракановский. Открытие центра знаменует новый этап в развитии массового и профессионального спорта в республике.Еще одним знаковым событием 2025 года в спортивной жизни республики стало открытие в Улан-Удэ волейбольного центра «Эйс» — крупнейшего специализированного комплекса на Дальнем Востоке. В торжественной церемонии в формате ВКС принял участие президент России Владимир Путин.«Развитие спортивной инфраструктуры — важнейшая задача для регионов. Уверен, что новый центр станет площадкой как для профессиональных спортсменов, так и для тысяч жителей республики», — отметил глава государства.Проект стоимостью 260,6 млн рублей, из которых 183 млн — федеральное финансирование, включает пять игровых зон: три классических площадки и два крытых поля для пляжного волейбола с песком — уникальное решение для ДФО.«Сегодня более 40 тыс. жителей Бурятии регулярно занимаются волейболом, и с открытием центра эта цифра будет расти», — подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.Центр станет площадкой для турниров всех уровней — от муниципальных до международных. Особое внимание уделено доступной среде: площадки адаптированы для спортсменов с нарушением слуха и поражением опорно-двигательного аппарата.Реализация проекта стала возможной благодаря федеральной программе «Бизнес-спринт» и государственно-частного партнерства. «Создание такой базы позволяет ставить амбициозные задачи — от подготовки резерва до вывода команд в суперлигу», — отметил депутат Народного Хурала Виталий Лыгденов.Такой масштабный проект удалось реализовать, объединив усилия. Поддержка федерального центра и активность местных властей доказали на деле — социальная инфраструктура Бурятии действительно развивается, и на карте республики появляются новые точки притяжения для тысяч людей.В районах Бурятии тем временем появляются свои «точки притяжения» — уютные и современные.Яркий пример — масштабный «Хори-парк», который преобразил одноименное село. Особенно ценно, что идея его преображения родилась «снизу» — сами жители предложили, каким они хотят видеть свой парк. Их инициатива, подхваченная властями и поддержанная федеральной программой, показала, как именно должны реализовываться проекты — не для галочки, а по-настоящему, по запросу людей. В итоге получилось пространство, в котором удобно, красиво и куда хочется возвращаться.Парк стал победителем III Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, что позволило привлечь на его реализацию 100 млн рублей в рамках федеральной программы. Как отметил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Коркин, успех проекта основан на активном участии местных жителей.«Хоринцы - молодцы, организовались... Очень здорово, что в этом проекте изначально участвуют сами граждане и их идеи архитекторы воплощают в жизнь», — отметил зампред правительства.На территории парка создана многофункциональная инфраструктура для отдыха и культурной жизни: событийная зона со сценой и амфитеатром, смотровая площадка «Дева Лебедь», уникальный лукодром для тренировок по стрельбе из лука и современная детская площадка. Особой гордостью стали беседки 11 хоринских родов, подчеркивающие связь поколений и традиций.«Теперь наши праздники будут проходить еще веселее, ярче, комфортнее. Спасибо большое за такой парк», – делится жительница села Наталья Цыренжапова.Реализация проекта осуществлена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по поручению президента России Владимира Путина, что в очередной раз подтверждает: развитие малых городов – важный общероссийский приоритет.В пригороде Улан-Удэ, селе Сотниково, открылось еще одно уникальное общественное пространство «Хии Морин» («Конь ветра удачи»). Этот проект, реализованный в 2025 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», стал первой на Дальнем Востоке полноценной «теплой улицей».Концепция «теплой улицы» предполагает создание многофункционального комплекса, объединяющего благоустроенную уличную территорию с капитальным зданием для круглогодичной работы. На месте бывшего пустыря возведено модульное здание площадью 1,7 тыс. «квадратов» с административными, культурными и образовательными блоками.«Идея возникла из обсуждений с жителями. Модульное здание закрывает потребности в круглогодичном отдыхе. Внутри создали зрительный зал, помещения для хореографии, кабинеты для специалистов», – пояснила директор Центра развития культуры Иволгинского района Наталья Шин.Проект стоимостью более 150 млн рублей стал победителем Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды. Уже сегодня дети посещают в центре новую хореографическую студию.Проект настолько мощный и интересный, что опыт Бурятии будут распространять и на другие регионы. Как отметила руководитель Центра компетенций городской среды Бурятии Ирина Ахандаева, уникальный опыт «теплой улицы» планируется тиражировать по всему Дальнему Востоку и в Арктической зоне.Федеральная программа в 2025 году подарила Бурятии новый формат отдыха — крупнейшую и самую протяженную «Тропу Дальнего Востока». На ее создание направили Единую президентскую субсидию в 85 млн рублей. В октябре на Верхней Березовке открыли 21-километровый маршрут, который сразу стал популярным местом для прогулок и спорта.Как подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов, инициатива создания тропы принадлежит полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу. Полпред президента инициировал создание такого масштабного проекта. Проект соединил ключевые достопримечательности города: Этнографический музей, Центр восточной медицины, дацан «Хамбын Сумэ» и горнолыжный комплекс.Инфраструктура тропы соответствует высшим стандартам: четыре входных группы, 25 зон отдыха, смотровые площадки и инклюзивные участки для маломобильных граждан. «Эта тропа не просто маршрут, это путь к себе, к своему здоровью», – отметил куратор проекта Хаид Мантаев.Успех новой протяженной тропы закрепил за Бурятией лидерство в тропостроении и открыл новые перспективы для развития экотуризма в регионе.2025 год преобразил и дорожную карту Бурятии. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе привели в порядок почти 100 км дорог и 21 мостовое сооружение. Эта масштабная работа затронула как ключевые стратегические трассы, так и улицы в малых населенных пунктах, напрямую повлияв на качество жизни и безопасность тысяч жителей.Особое внимание уделили сложным и протяженным направлениям.Так, на дороге Улан-Удэ – Романовка – Чита ввели в эксплуатацию 67 км обновленного полотна. Капитальный ремонт на этом участке включал не только укладку современного асфальтобетонного покрытия, но и укрепление обочин, и установку новых дорожных знаков. Работы провели с применением щадящих технологий, чтобы минимизировать воздействие на уникальную природу Байкальского региона. Обновленная трасса теперь обеспечивает водителям комфорт и высокий уровень безопасности на всем протяжении маршрута.Также в республике завершили ремонт 17-километрового участка трассы Мухоршибирь – Бичура – Кяхта, что значительно сократило время в пути для местных жителей и автомобилистов.Не остались без внимания и социально значимые объекты. В пригородном селе Иволгинск капитально отремонтировали подъезд к новой школе и детскому саду, создав безопасные условия для детей. А в Гусиноозерске в рамках нацпроекта привели в порядок восемь улиц общей протяженностью 4,7 км.«Открытие новых участков — наглядный пример того, что дорожная инфраструктура развивается, и мы прилагаем к этому все усилия», — отметил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Коркин.В сентябре 2025 года в Северобайкальске, носящем звание столицы западного участка Байкало-Амурской магистрали, открылось уникальное общественное пространство – парк истории БАМа. Проект, реализованный на территории в 1,5 га в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», стал данью уважения героическому подвигу строителей магистрали.Как подчеркнул на церемонии открытия глава Бурятии Алексей Цыденов, парк навсегда сохранит память о масштабной стройке.«Северобайкальск — столица западного БАМа, наш президент оценил это... Пусть память о героических днях строительства БАМа будет у наших детей, у наших внуков», — отметил руководитель региона.Парк представляет собой открытый музей с инсталляциями, архивными фотографиями и строительной техникой того времени. Эмоциональным центром мероприятия стало выступление ветерана БАМа Николая Марценюка, который поделился воспоминаниями о трудностях и энтузиазме молодых строителей. «Бурятский участок у нас был самый дорогой и самый короткий – 525 км. Мы строили эту железную дорогу с энтузиазмом», – рассказал он.Создание парка в городе с особым статусом, включенного в программу мастер-планов, стало важным шагом в сохранении исторического наследия и формировании комфортной среды для жителей, символизируя связь между героическим прошлым и перспективным будущим региона.Спорт, отдых, история и дороги — в 2025 году Бурятия получила новый фундамент для жизни. Но за всеми этими объектами стоят не цифры и отчеты, а живые эмоции: радость детей на льду «Байкал Арены», гордость ветеранов БАМа в новом парке, комфорт жителей, которые могут прогуляться по благоустроенной улице.