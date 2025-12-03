Общество 03.12.2025 в 19:33

Игорь Шутенков подвел демографические итоги года

Мэр города рассказал о ключевых результатах в сфере поддержки семей и молодых родителей
Текст: Макар Захаров
Фото: Администрация г. Улан-Удэ

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков выступил с докладом о демографической ситуации в городе на заседании профильного совета.

Главный приоритет и ключевой показатель

В своем выступлении градоначальник не просто обозначил четкую цель, но и подтвердил ее позитивными цифрами.

«Одна из наших приоритетных задач – сделать все, чтобы столица Бурятии стала городом, где хочется жить и растить детей. В Улан-Удэ идет системная и многовекторная работа по улучшению демографической ситуации, – заявил Игорь Шутенков. – Главный показатель нашей работы – рождаемость. В 2025 году, по оперативным данным медорганизаций, родилось 4086 детей, это на 463 ребенка больше, чем в прошлом».

Условия для семей: от детских садов до продленки

Для реализации этой задачи в городе создается необходимая инфраструктура.

«22 новых детских сада позволили создать 5550 мест. Очередь в дошкольные учреждения полностью ликвидирована, – поделился мэр. – Растет число будущих мам. На учете сегодня стоят 3113 беременные женщины».

Помимо этого, для поддержки родителей работают группы продленного дня: 30 групп в 14 школах и 3 группы в детских садах. Для помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, открыты два МФЦ. В этом году туда уже обратилась 261 семья.

Общественные инициативы и забота о здоровье

Активно развиваются общественные институты. В Улан-Удэ действуют 37 клубов молодых семей и советы отцов в 43 школах.

Не менее важным направлением является здоровье горожан. За 10 месяцев 2025 года диспансеризацию и профосмотры прошли почти 164 тыс. человек.

«Это не 100% жителей нашего города, и нам есть над чем работать совместно с городскими поликлиниками», – отметил Шутенков.

Спорт, туризм и культурный досуг

В Улан-Удэ также огромное внимание уделяется созданию условий для активного и здорового образа жизни. Сегодня в городе функционирует 749 спортивных объектов.

«Только в этом году открыты стадион «Забайкалец», волейбольный центр «Эйс», создано 15 новых открытых спортивных игровых площадок», – отметил мэр города Игорь Шутенков.

Особой гордостью стала самая длинная на Дальнем Востоке «Тропа здоровья» протяженностью 21 км, открытая в октябре. Развиваются семейные туристические маршруты, которые в этом году посетили 45 тыс. человек.

Популярностью у горожан пользуются и проекты, направленные на культурный и продуктивный досуг: «Парки здоровья», Фестиваль активного долголетия, «Город читает», «Город танцует», «Музыкальный дворик на Арбате», а также многие другие.

В Улан-Удэ работа таким образом охватывает все ключевые аспекты жизни семьи: от обеспечения местами в детских садах и медицинского обслуживания до организации спортивного, туристического и культурного досуга, создавая комплексную среду для комфортной жизни и воспитания детей.

