В Саган-Нуре преобразилась площадь у памятника шахтёрам

В Саган-Нуре Мухоршибирского района в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» благоустроили Центральную площадь, которая стала настоящим сердцем поселка.

В этом году здесь установили уютное освещение, восемь обычных скамеек, которые приглашают отдохнуть, и четыре специальные скамейки для маломобильных групп населения, чтобы каждый мог наслаждаться атмосферой комфорта. Также уложили 375 квадратных метров тротуарной плитки и бордюр, создав пространство, где теперь удобно проводить массовые мероприятия поселка.

Стоимость благоустройства составила чуть выше 1 млн 322 тыс. рублей – средств госпрограммы и чуть больше 5 млн рублей софинансирования.

Таким образом сделан шаг к созданию общественного пространства, где будут звучать радостные смех и песни, где жители смогут собираться, делиться своими историями и укреплять связи друг с другом.