В Бурятии нашли родственников погибшего бойца
Игорь Сапров не имел семьи, а его родители умерли
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии нашлись родственники 42-летнего военнослужащего Игоря Сапрова, который погиб на СВО 23 сентября 2025 года. Сообщалось, что мужчина проживал в Гусиноозерске. Его родители умерли, а семьи боец не имел.
Информацию о розыске родственников бойца ранее разместил телеграм-канал «Селенга-инфо.24/7».
«Родственники нашлись, спасибо, земляки, за неравнодушие», - сообщили вчера вечером в телеграм-канале.
