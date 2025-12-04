Общество 04.12.2025 в 09:23

В Бурятии нашли родственников погибшего бойца

Игорь Сапров не имел семьи, а его родители умерли
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии нашлись родственники 42-летнего военнослужащего Игоря Сапрова, который погиб на СВО 23 сентября 2025 года. Сообщалось, что мужчина проживал в Гусиноозерске. Его родители умерли, а семьи боец не имел.

Информацию о розыске родственников бойца ранее разместил телеграм-канал «Селенга-инфо.24/7». 

«Родственники нашлись, спасибо, земляки, за неравнодушие», - сообщили вчера вечером в телеграм-канале.

