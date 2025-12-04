В Бурятии 11 пассажирам отмененного рейса отказали в предоставлении гостиницы

По постановлению прокурора Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры авиакомпанию «Ангара» привлекли к административной ответственности за нарушение прав пассажиров (по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ).

Выяснилось, что в августе 11-ти пассажирам отмененного рейса «Улан-Удэ – Нижнеангарск» отказали в предоставлении гостиницы.

Напомним, с 5 ноября «Ангара» не может выполнять коммерческие рейсы – Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта у авиакомпании.