Два участника СВО из Бурятии получили грант «Агромотиватор»

Бурятия вошла в число 35 пилотных регионов, реализующих программу «Агромотиватор» для участников СВО. В этом году в республике определили первых победителей гранта.

По результатам оценки проектов и с учетом имеющихся средств, экспертная комиссия определила двух получателей. Вячеслав Митыпов и Пунцык Иванов разделят 6,5 млн рублей на развитие скотоводства и коневодства в Бичурском и Окинском районах.

«В следующем году на реализацию данного гранта предварительно одобрено около 22 миллионов рублей, что поможет расширить число получателей», - отметил замминистра сельского хозяйства Бурятии Тимур Гомбоев.