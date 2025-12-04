Общество 04.12.2025 в 09:56
Два участника СВО из Бурятии получили грант «Агромотиватор»
Мужчины будут развивать скотоводство и коневодство
Текст: Карина Перова
Бурятия вошла в число 35 пилотных регионов, реализующих программу «Агромотиватор» для участников СВО. В этом году в республике определили первых победителей гранта.
По результатам оценки проектов и с учетом имеющихся средств, экспертная комиссия определила двух получателей. Вячеслав Митыпов и Пунцык Иванов разделят 6,5 млн рублей на развитие скотоводства и коневодства в Бичурском и Окинском районах.
«В следующем году на реализацию данного гранта предварительно одобрено около 22 миллионов рублей, что поможет расширить число получателей», - отметил замминистра сельского хозяйства Бурятии Тимур Гомбоев.