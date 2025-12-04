Ряженые юристы-аферисты развели жителя Бурятии на 2,5 млн рублей

В полицию Бурятии с заявлением о мошенничестве обратился 55-летний житель Кяхтинского района. Мужчина перевел аферистам 2,5 миллиона рублей. Такую сумму он отдал «ряженным» юристам в надежде вернуть 21 тысячу рублей, которые инвестировал 1,5 месяца назад в сомнительную платформу все тех же мошенников.

После обращения в полицию в октябре 2025 года, желая вернуть утраченное, он сам нашел в интернете объявление о помощи в выводе денег из проблемных инвестиций. Через мессенджер с ним связался представитель компании и выслушав историю о потере 21 000 рублей, он пообещал помощь и представил «квалифицированного юриста», специализирующегося на таких вопросах.

- Общаясь с лже-юристом также через мессенджер потерпевший в течение нескольких дней переводил огромные суммы за оплату банковских комиссий, юридических услуг, налогов и взяток для возврата первоначальной, уже утраченной, суммы. Для убедительности мошенник даже предоставил фиктивную расписку. В итоге ущерб от вторичного мошенничества составил более 2,5 миллионов рублей личных сбережений, - рассказали в полиции.

МВД Бурятии призывает граждан быть бдительными, так как не бывает юристов или компаний, которые за отдельную плату вернут вам деньги, украденные мошенниками – это всегда новый обман.

- Любое требование денег для возврата уже утраченных средств – это признак мошенничества. Официальные юристы не работают через мессенджеры и не просят переводить деньги на номера телефонов или частным лицам. Расписка в интернете не имеет никакой юридической силы и является лишь уловкой для усыпления бдительности, - добавили в полиции.

Фото: loon.site