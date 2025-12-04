Трое вахтовиков незаконно «намыли» золота на 668 миллионов рублей

Суд в Иркутской области вынес приговор трем вахтовикам, которые украли золото с месторождения в Якутии более чем на 600 миллионов рублей и вывезли его в газовом баллоне в Иркутскую область, сообщили декабря в региональной прокуратуре.Все осужденные работали на месторождении Большой Тарын в Якутии, выносили золото, прятали под одеждой, а потом уносили в тайник в лесу. Об этом сообщает «Ирсити.ру».«В январе 2024 года они перевезли в Иркутскую область в газобаллонном оборудовании автомобиля Toyota Land Cruiser Prado более 128 килограммов самородного золота стоимостью свыше 668 миллионов рублей. По пути следования в селе Баяндай Иркутской области трое мужчин были задержаны сотрудниками УФСБ России по Иркутской области», — говорится в сообщении.Наблюдателей удивляет, как часто вахтовики наступают на одни и те же грабли. Они раз за разом, незаконно намывают золото в огромных количествах. И, зная, что все они на учете, везут их по дорогам, где проходят регулярные и тщательные проверки всего автотранспорта.Суд приговорил вахтовиков к лишению свободы в колонии общего режима на срок от 3 лет и 8 месяцев до 4,5 года.Фото: Прокуратура Иркутской области