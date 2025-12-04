Улан-удэнца осудят за неправомерный оборот средств платежей

В Улан-Удэ перед судом предстанет 19-летний юноша. Его обвиняют в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Как установило следствие, с октября по ноябрь 2023 года обвиняемый фиктивно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл в кредитно-финансовых учреждениях города три расчетных счета и приобрел на свое имя три сим-карты.

В прокуратуре республики подчеркнули: после получения электронных средств платежа, позволяющих проводить операции с денежными средствами, молодой человек передал их своему приятелю. За это он получил в качестве вознаграждения 15 тыс. рублей.

«В дальнейшем с использованием указанных расчетных счетов в неправомерных целях, в том числе связанных с уклонением от уплаты налогов, осуществлялись прием, переводы и выдача денежных средств в обход системы идентификации клиента счета», - отметили в СУ СКР по Бурятии.

От этих действий был причинен ущерб общей суммой свыше 3,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.