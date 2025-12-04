Общество 04.12.2025 в 10:24

Улан-удэнца осудят за неправомерный оборот средств платежей

Он и его приятель нанесли свыше 3,5 млн рублей ущерба
A- A+
Текст: Карина Перова
Улан-удэнца осудят за неправомерный оборот средств платежей
Фото: прокуратура Бурятии

В Улан-Удэ перед судом предстанет 19-летний юноша. Его обвиняют в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Как установило следствие, с октября по ноябрь 2023 года обвиняемый фиктивно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл в кредитно-финансовых учреждениях города три расчетных счета и приобрел на свое имя три сим-карты.

В прокуратуре республики подчеркнули: после получения электронных средств платежа, позволяющих проводить операции с денежными средствами, молодой человек передал их своему приятелю. За это он получил в качестве вознаграждения 15 тыс. рублей.

«В дальнейшем с использованием указанных расчетных счетов в неправомерных целях, в том числе связанных с уклонением от уплаты налогов, осуществлялись прием, переводы и выдача денежных средств в обход системы идентификации клиента счета», - отметили в СУ СКР по Бурятии.

От этих действий был причинен ущерб общей суммой свыше 3,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Теги
прокуратура СК

Все новости

В Улан-Удэ осудили замглавы района
04.12.2025 в 11:34
В Улан-Удэ оставили под стражей диверсанта и террориста
04.12.2025 в 11:24
В столице Бурятии 2026 объявили Годом 360-летия основания Улан-Удэ
04.12.2025 в 11:02
Улан-удэнская компания «кинула» поставщика фруктов на 1,35 млн рублей
04.12.2025 в 11:01
В Улан-Удэ курильщик устроил драку на АЗС
04.12.2025 в 10:49
Медики раскритиковали предложение обложить новым налогом продажу презервативов
04.12.2025 в 10:33
Улан-удэнца осудят за неправомерный оборот средств платежей
04.12.2025 в 10:24
На трассе в Бурятии перевернулся «РАВ»
04.12.2025 в 10:15
Из-за повышения утильсбора продажи новых автомобилей в ноябре рухнули на 23%
04.12.2025 в 10:12
Трое вахтовиков незаконно «намыли» золота на 668 миллионов рублей
04.12.2025 в 10:08
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
В столице Бурятии 2026 объявили Годом 360-летия основания Улан-Удэ

Такое решение приняли депутаты Горсовета

04.12.2025 в 11:02
Улан-удэнская компания «кинула» поставщика фруктов на 1,35 млн рублей
Позднее средства взыскали приставы
04.12.2025 в 11:01
Медики раскритиковали предложение обложить новым налогом продажу презервативов
В Бурятии 96,6% пациентов СПИД-Центра  заразились половым путем
04.12.2025 в 10:33
Трое вахтовиков незаконно «намыли» золота на 668 миллионов рублей
Проверяющие обнаружили в их «крузаке» 128 килограммов золота
04.12.2025 в 10:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru