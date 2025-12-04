Улан-удэнская компания «кинула» поставщика фруктов на 1,35 млн рублей

Судебные приставы Бурятии помогли вернуть компании, занимающейся оптовой торговлей фруктами и овощами, 1,35 млн рублей.

Организация заключила договор поставки с улан-удэнской компанией. Последняя выполнила обязательства, однако не оплатила товар. Претензии поставщика остались без ответа, поэтому он обратился в суд. Исполнительный лист о взыскании крупной суммы с должника поступил в УФССП по РБ.

«С банковских счетов должника была взыскана вся сумма задолженности. Так как в сроки для добровольной оплаты задолженности ответчик не исполнил решение суда, помимо основной суммы задолженности, с него был взыскан исполнительский сбор в размере 99 тыс. рублей», - отметили в управлении.