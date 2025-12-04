Общество 04.12.2025 в 12:10

Жительница Бурятии обвинила своего племянника в мошенничестве

За свои нехитрые махинации парень может оказаться за решеткой
Текст: Елена Кокорина
49-летняя жительница Бичурского района Бурятии обвинила своего 19-летнего племянника в мошенничестве после того, как попросила его помочь с покупкой машины. Передав ему деньги в сумме около 300 тысяч, она так и не дождалась обещанного автомобиля, поэтому обратилась за помощью в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска был задержан 18-летний ранее не судимый житель Улан-Удэ. Правоохранители выяснили, что 21 ноября потерпевшая перевела ему 275 тысяч рублей.

- В полицейском участке задержанный сознался, что автомобиль действительно был приобретён через перекупщика, однако при оформлении документов выяснилось, что на машину наложено ограничение. После обращения к продавцу тот согласился заменить автомобиль на другой, стоимостью 150 тысяч рублей, пообещав вернуть оставшуюся сумму позже. Своей тёте он сообщил о ситуации, но умолчал о том, что машина была куплена за меньшую сумму. Разницу в 125 тысяч рублей решил присвоить себе, - рассказали в полиции республики.

После этого парень перестал выходить на связь и не передал тёте ни автомобиль, ни деньги. Она в свою очередь решила, что племянник решил присвоить себе всю сумму и автомобиль в действительности не был куплен, поэтому пошла в полицию. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за его махинации может обернуться пятью годами лишения свободы.

Фото: Номер один

